Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Long An, 2 người tử vong: Đối tượng 25 tuổi ra đầu thú

Chiều 6/7, Công an tỉnh Long An cho biết, đối tượng tham gia hỗn chiến làm 2 người tử vong trên địa bàn đã đến công an đầu thú.



Đối tượng là Trần Văn Dĩ (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Hai nạn nhân tử vong là Huỳnh Hồng Sanh (23 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) và Trần Tấn Phát (23 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Trước đó, khoảng 18h ngày 4/7, trên đường tỉnh 832 từ ngã tư Bình Nhựt Quốc lộ 1 đoạn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), hai nhóm thanh niên thuộc huyện Bến Lức và Tân Trụ chạy xe máy cầm hung khí tự chế truy đuổi nhau.

Nhóm 4 người ở huyện Tân Trụ bỏ chạy vượt qua 3 cây cầu trên đường tỉnh 832, đến cầu kinh ấp 7, xã Nhựt Chánh thì rẽ vào lộ đan để bỏ trốn.

Do đoạn đường ngắn, nhóm thanh niên huyện Bến Lức đuổi kịp đã dùng mã tấu, ống tuýt sắt chém liên tục 4 thanh niên khiến 2 người gục chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.