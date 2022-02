Vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết: 11 đối tượng 'sa lưới'

Theo báo Pháp luật TP.HCM, vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra khoảng 21 giờ 45 ngày 14/2, trên quốc lộ 19 đoạn qua thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

Tại đây, hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau dữ dội để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) bị nhóm "đối thủ" chém trọng thương và tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Công an thị xã An Nhơn phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một số nghi can, đồng thời yêu cầu những thanh niên liên quan đang lẩn trốn ra trình diện để phục vụ điều tra.

Sau khi điều tra, báo Người lao động dẫn thông tin từ CQĐT xác định, nhóm "đối thủ" được xác định cầm đầu bởi Lâm Tiến Hậu (SN 1996), Nguyễn Hồng Vương (SN 1998) được Sang hẹn đến ngã tư quán Cây Ba, thuộc xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn để "nói chuyện".

Sang thì đi cùng Nguyễn Quốc Tý (SN 1992), Đinh Trọng Nghĩa (SN 1993). Ngoài Sang tử vong, Nghĩa thì bị nhóm của Hậu dùng kiếm chém trúng vào mặt gây thương tích.

Đến ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 11 đối tượng (cùng ngụ thị xã An Nhơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.



