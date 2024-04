Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2019, ông Võ Văn Trung lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên để làm hồ sơ khống, cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do trung tâm này quản lý. Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân đã bán 2 thửa với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, 2 thửa đất trên tiếp tục được bán cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng.

Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP. Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến công an cùng cấp thụ lý. Ngày 1/8/2022, ông Võ Văn Trung được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà ở phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”. Trong đó có ông Huỳnh Lê Phong, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP. Long Xuyên.