Vụ Giám đốc bệnh viện liên quan án giết người: Nhân chứng đi cùng xe bà Mười nói "không nghĩ là họ đâm nhầm"

Liên quan vụ bắt nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), theo báo Dân trí, vào ngày 11/3, vợ ông Ngưu bị tai nạn nên được ông Trần Văn Đ. (59 tuổi, ở huyện Cái Bè) đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều người cũng nhìn thấy vợ ông Ngưu và ông Đ. đi nhậu cùng nhau hôm đó.

Dân trí ghi nhận, ông Ngưu nghi ngờ vợ mình và ông Đ. có quan hệ bất chính nên đã nhờ các đối tượng Hậu, Trọng và Đạt "dằn mặt" ông Định. Nhưng các nghi phạm khai khi gây án, họ đã đâm nhầm bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ở huyện Cai Lậy), người đang đi cùng ông Đ., khiến bà Mười tử vong.

Trả lời phóng viên Hoài Thanh - An Huy trên báo Tri thức trực tuyến, ông Đ. kể, mình cùng bà Mười, bà Th. (vợ ông Ngưu) là bạn nhậu với nhau và vào ngày 11/3 cả 3 đi dự tiệc sinh nhật với vài người bạn khác. Chừng 20h hôm đó, bà Th. say nên ông Đ. bảo bà để lại xe máy rồi ông chở về. Đi được đoạn không xa thì bà Th. bị ngã xuống đường.

Ông Đ. gọi cho bạn bè tới giúp thì bà Mười chạy đến, ngồi chung xe cấp cứu để đưa bà Th. tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Ông Đ. về thay đồ rồi qua bệnh viện, bà Mười thông báo bà Th. đã khỏe, nên ra về.

"Lúc đó bà Mười ra dắt xe máy của tôi rồi chủ động nói 'anh lớn tuổi, lại có rượu rồi thì để em chở cho' nên tôi đưa chìa khóa cho bả", ông Đ. kể với báo Tri thức trực tuyến.

Về thời điểm bà Mười bị sát hại, ông Đ. nói, chiếc xe máy bà Mười chở ông loạng choạng và có xe máy khác chạy vọt lên. Trời tối nên ông không biết bà Mười bị đâm. Bà Mười chỉ kịp la "trời ơi cái gì vậy" rồi ngã nhào xuống.

Theo chia sẻ của ông Đ. với báo Tri thức trực tuyến, ông biết vợ chồng bà Th. đã ly thân nhiều năm. Về cái chết của bà Mười, ông Đ. tình nghi có liên quan đến ông Ngưu, song ông "không nghĩ là họ đâm nhầm". Bởi ông nhận định, dù trời tối nhưng các đối tượng nhìn dáng lưng của ông sẽ biết ngay là đàn ông, nếu muốn "dằn mặt" ông thì chỉ cần ra tay từ phía sau.

"Đằng này lại đâm ngay kẽ hở giữa tôi và bà Mười. Tôi nghĩ là cố tình đâm người phụ nữ chứ nếu đâm tôi thì đâm từ đằng sau quá dễ. Bọn chúng chắc chắn phải theo xe chúng tôi từ Cai Lậy lên chứ không phải ở đâu bên đường nhào ra đâm nên sẽ biết ai là nam, ai là nữ", phóng viên Hoài Thanh - An Huy của báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Đ.

Cũng theo suy đoán của ông Đ. với nguồn trên thì "bà Mười có nói với ông Ngưu là chở bà Th. để bị té, ông Ngưu có thể nghĩ bả gian dối".

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (giữa) khi chưa bị bắt. Ảnh: VOV

Chia sẻ trên VTC News, ông Nguyễn Văn Tam (chồng nạn nhân Võ Thị Mười) nói mình vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết oan của vợ.

Ông Tam kể với VTC News, bà Mười bán hoa nhiều năm nay, vừa lo kinh tế gia đình vừa lo chuyện ăn học cho con trai út. Vào tối 11/3, khi bà đang bó hoa thì có người gọi đi có việc gấp. Bà chạy xe đi rồi về với vết máu dính trên quần áo, đồng thời thông báo việc đưa người bạn đi cấp cứu.

Về mối quan hệ của vợ mình với vợ ông Ngưu, ông Tam nói thời gian họ quen nhau chỉ khoảng hơn 2 tháng nay. Ông khẳng định vợ mình thích giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không có tính trai gái, ngoại tình.

Trước đó, sau khi bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng dao đâm vào vùng bụng, bà Mười được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Tuổi trẻ online thuật lại, nhiều trinh sát hình sự đã đến hiện trường vụ án, nhưng hầu như không có một dấu vết để lại. Cơ quan điều tra cho rằng hung thủ ra tay quá nhanh, tẩu thoát vào lúc nửa đêm nên rất khó xác minh.

Tuổi trẻ ghi nhận, hàng trăm trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang đã được huy động phối hợp với công an địa phương phá án. Khi công an hỏi người gần hiện trường thì được biết họ chỉ thấy xe máy nhãn hiệu Exciter 150 màu trắng biển số huyện Cái Bè.

Sau đó, qua sàng lọc, các trinh sát "nhắm" đến đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè). Đối tượng này có chiếc xe giống với chiếc xe như mô tả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang xác định Hậu và 2 đối tượng khác có thể liên quan đến vụ án. Các nghi phạm sau đó khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

(Tổng hợp)