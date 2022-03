Giá khí đốt phá mọi kỷ lục: 1 mét khối làm được những gì mà châu Âu cần đến vậy?

Mới đây, giá khí đốt tại châu Âu đã có lúc vọt lên mức kỷ lục trong lịch sử, tới 3.800 USD/1.000 m3 (sau đó giảm về ổn định ở mức 3.000 USD). Mức giá này được cho là khiến cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu thêm trầm trọng. Không lâu sau, Thủ tướng Đức tuyên bố tiếp tục duy trì kinh doanh năng lượng với Nga - một động thái rất quan trọng giúp hạ nhiệt phần nào (dù nhỏ) tình hình leo thang giá. Một câu hỏi cơ bản từ đây có thể ít người biết là: Vậy khí đốt vốn được dùng làm gì (nhất là với Mỹ và châu Âu), và, trung bình mỗi mét khối khí đốt thì có thể làm được những gì?



Khí đốt (hay còn gọi là khí tự nhiên) là một trong các dạng nhiên liệu hóa thạch được con người biết đến hiện nay, bên cạnh dầu mỏ, than đá, lưu huỳnh (khí sun-phua/sulfur)... Khi khí tự nhiên được đốt, một lượng lớn năng lượng sẽ được sinh ra.

Con người tận dụng nguồn nhiên liệu này để tạo ra năng lượng cho các hoạt động thường ngày, đặc biệt trong đó có việc sưởi ấm trong mùa đông giá rét ở những vùng, mùa giá lạnh.



Một lượng khí đốt cực lớn tiêu thụ mỗi năm

Lượng khí tự nhiên tiêu thụ ở Mỹ theo từng lĩnh vực, thống kê theo các năm (đơn vị: nghìn tỷ bộ khối). Nguồn: U.S Energy Information Administration.

Bảng phân bổ lượng khí đốt tiêu thụ tại Mỹ trong năm 2020. Tổng giá trị ước tính: 30.48 tỉ bộ khối.

* Xanh lá: Dân dụng; Cam: Công nghiệp; Đỏ: Giao thông; Vàng: Thương mại; Xanh dương: Điện.



* Bộ khối (cubic feet): Đơn vị đo thể tích thường được sử dụng tại khu vực Bắc Mỹ; một bộ khối tương đương 0,02831685 mét khối, hoặc 28,3169 lít.

Lượng khí đốt tiêu thụ trong khối Liên minh Châu Âu theo các năm (đơn vị: tỷ mét khối). Nguồn: Statista.

Một câu hỏi cơ bản: Khí đốt dùng để làm gì?

Do bản chất của khí đốt là dùng để sản sinh năng lượng, nên có rất nhiều ứng dụng của khí đốt trong đời sống con người.

Theo số liệu công bố bởi Viện thống kê số liệu Liên minh Châu Âu, năng lượng được sản sinh ra từ khí đốt được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Chế biến, sản xuất năng lượng, vận chuyển, công nghiệp.

Thống kê của IFP Énergie nouvelle đã chỉ ra rằng 55% lượng khí đốt được sử dụng để phục vụ cho mục đích sản xuất điện tại Liên minh Châu Âu. Điện năng sau đó được sử dụng để phục vụ cho các mục đích khác nhau như chiếu sáng, sưởi ấm, nấu ăn.

Năng lượng sản sinh từ khí tự nhiên được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Nguồn: Eurostat.

Trong lĩnh vực đời sống, năng lượng sinh ra từ khí tự nhiên chủ yếu được dùng để chạy các thiết bị điện phục vụ cho đời sống con người như: Sưởi ấm, đun nước, thắp sáng, nấu nướng hoặc chạy máy điều hòa.



Lấy ví dụ một căn hộ có diện tích 100m2 với 4 người ở và sử dụng khí đốt để sưởi ấm, đun nước, nấu nướng và thắp sáng thì lượng năng lượng tiêu thụ trung bình mỗi tháng ước tính là 1.458,3 kWh (tương đương 100m3 khí đốt).

Các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu sẽ sử dụng đồng hồ đo gas thay vì đồng hồ đo điện. Nguồn: Choisir.com.

Lượng năng lượng tiêu thụ này sẽ tiêu tốn của gia đình một lượng chi phí khoảng 125 euro mỗi tháng (khoảng 3,2 triệu đồng, theo thời giá năm 2020). Song, trong thời gian các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu phải chịu các lệnh giãn cách, nhu cầu sinh hoạt tại gia đình nhiều khiến lượng năng lượng tiêu thụ của mỗi hộ gia đình tăng trung bình từ 1,5 đến 2 lần.



Trả lời báo chí, một người dân, bà Nathalie Sicard Long, hiện đang sinh sống tại Montpellier Cộng hòa Pháp, cho biết: “Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra ở Pháp, công việc của cả gia đình tôi hầu hết đều diễn ra ở nhà. Có tháng, chúng tôi phải trả tới gần 400 euro tiền gas”.

kWh là đơn vị đo lượng năng lượng tiêu thụ của các thiết bị điện.

Theo số liệu đưa ra bởi Viện đo lường liên minh Châu Âu, cứ 1m3 khí đốt sẽ sản sinh ra một lượng năng lượng tương đương 10,55kWh.



1m3 khí đốt có thể làm những gì?



Các thống kê mới nhất từ OVOenergy, cứ mỗi 01 kWh năng lượng có thể:

- Chạy bình nước nóng (10.000 watts) trong 6 phút.

- Chạy máy sưởi (3.000 watts) trong 20 phút.

- Chạy lò vi sóng (2.000 watts) trong 30 phút.

- Làm nóng bàn là (1.000 watts) trong 60 phút.

- Chạy máy rửa bát (1.000 watts) trong khoảng 01 giờ.

- Chạy tủ lạnh (200-400 watts) trong khoảng 03 giờ.

- Chạy TV công nghệ LED 42” (80 watts) trong khoảng hơn 12 giờ.

- Làm nóng chăn điện (130-200 watts) cả đêm.

- Sử dụng laptop (20-50 watts) trong 24 giờ.

Vậy, trung bình cứ 1m3 khí đốt có thể làm các thiết bị trên hoạt động với thời lượng gấp khoảng 10 lần, do 1m3 tương đương 10,55kWh.



Theo bảng đổi đơn vị Covert-me.com, mỗi 1m3 khí đốt sẽ tương đương khoảng 1,26kg than đá. Song, do việc sử dụng khí đốt sản sinh ra ít khí CO 2 hơn than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác, nên nhiều quốc gia phát triển đang ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng này.



