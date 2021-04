Vụ GĐ bệnh viện dằn mặt "tình địch" nhưng giết nhầm người: Cán bộ huyện khẳng định "cả 2 chỉ là bạn nhậu"

Chồng nạn nhân nói dư luận đồn đại từ lâu chuyện ông Đ. và bà Th. có quan hệ tình cảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi của 4 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Phú An, H.Cai Lậy) đêm 11/3 vừa qua.

Bước đầu, nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khai do nghi ngờ vợ mình là bà Th. (48 tuổi) và ông Trần Văn Đ. (59 tuổi, cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Cái Bè) có quan hệ bất chính nên nhờ người đánh dằn mặt ông Đ.

Tuy nhiên, 2 đối tượng trực tiếp đi gây án là Nguyễn Ngọc Hậu (biệt danh Hậu Mã Voi, 26 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Cư, H.Cái Bè) và Lê Quốc Đạt (biệt danh Hugo, 34 tuổi, ngụ KP.3, P.4, TX.Cai Lậy) lại dùng dao đâm nhầm bà Mười khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện do mất nhiều máu.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết bất ngờ của vợ, ông Nguyễn Văn Tam (thường gọi Tư Lâm) chia sẻ, sau khi vợ ông bị giết hại, nhiều người hiểu lầm đồn thổi rằng bà Mười có quan hệ tình cảm liên quan đến ông Ngưu là hoàn toàn không đúng.

Ông Tam cho biết, vợ ông thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối 100% không có tính trai gái, ngoại tình. Bà Mười cũng chỉ mới quen biết bà Th. khoảng hơn 2 tháng nay do đi ăn tiệc chung tại nhà người bạn ở chợ Giồng.

Ông Ngưu bị công an bắt khẩn cấp (ảnh trái) và nơi xảy ra vụ án mạng

Hôm xảy ra sự việc, vợ ông Tam cũng đi ăn uống với nhóm của bà Th. và ông Đ. cùng vài người khác. Đến đêm hôm đó, trong lúc cho ông Đ. quá giang về thì bà Mười bị sát hại thương tâm.

"Ngày ông Ngưu và các đối tượng kia bị bắt, tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Khi vụ án chưa sáng tỏ, ngày nào tôi cũng lân la quán cà phê hỏi coi vợ tôi có thiếu nợ hay thù oán với ai không", VTC Online dẫn lời ông Tam chia sẻ cảm xúc lo lắng, tâm trạng của mình suốt gần 1 tháng trước đó.

Cũng tại đây, chồng của nạn nhân Mười cho biết chuyện ông Trần Văn Đ. có quan hệ tình cảm với bà Th., dư luận đồn đại từ lâu. Theo ông Tam thì đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Ngưu thuê người theo dõi đánh dằn mặt ông Nguyễn Văn Đ.

Lời kể mâu thuẫn của cán bộ huyện

Khi PV Zing cho biết bác sĩ Ngưu khai nghi ngờ ông Đ. và vợ mình có quan hệ bất chính nên nhờ người đi theo đánh dằn mặt thì ông Đ. khẳng định cả 2 chỉ là bạn nhậu chứ không có mối quan hệ nào khác.

Về lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu, ông Đ. nói "kệ lời khai của ổng".

Ông Đ. kể trên VTC Online hôm xảy ra vụ việc, vào chiều 11/3, cả 3 có đi tiệc và nhậu chung. Trong lúc đang ăn, bà Th. bị nôn ra máu, ông Đ. lấy xe máy chở đi nhưng lại bị ngã (do say rượu kèm đường tối và nhiều ổ gà) nên đã gọi xe cứu thương tới chở bà Th. đi tiếp. Do lo ngại ông Đ. đi cùng sẽ giáp mặt với ông Ngưu tại bệnh viên nên nhờ bà Mười về thay đồ rồi hộ tống xe đưa bà Th. đi.

Tuy nhiên, trên Báo Tiền Phong, ông Đ. kể ông và bà Mười, bà Th. (vợ ông Ngưu) là bạn nhậu với nhau. Chiều 11/3, họ cùng đi dự tiệc sinh nhật với vài người bạn khác. Đến khoảng 20h, bà Th. say nên ông Đ. nói bạn nhậu bỏ lại xe máy để ông chở về.

Đi được khoảng 2 km, bà Th. ngồi sau xe ngã xuống đường. Lúc này có bà Mười chạy đến và ngồi chung xe cấp cứu để đưa bà Th. tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

"Tôi chạy về nhà ở Cái Bè để thay đồ xong mới qua bệnh viện. Khoảng 23h, tôi tới quán nước ngay bệnh viện hỏi bà Mười về tình hình bà Th. thì được thông báo khỏe rồi. Vậy nên tôi tính tiền nước để đi về", Tiền Phong dẫn lời ông Đ. kể lại. Sau đó, bà Mười đi ra dắt xe máy của ông Đ. rồi chủ động bảo chở ông về vì ông mới uống rượu lại lớn tuổi.

"Tôi chưa gặp ông Ngưu lần nào nhưng từng nghe bà Th. kể có lần các bạn nữ tới nhà chơi, ông Ngưu xách cây ra rượt, đuổi. Ông ta hung dữ", Zing.vn dẫn lời ông Đ. kể.

Còn về phía bà Th., vợ ông Ngưu, sau khi vụ việc xảy ra, chồng bị bắt, tối 10/4, căn nhà của vợ chồng ông Ngưu tại khu phố 1, huyện Cái Bè đóng cửa kín. Khi liên hệ với bà Th., vợ ông Ngưu thì người này nói "tôi bận lắm" rồi cúp máy.

