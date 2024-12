Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ngậm chất cấm: 6 cơ sở chưa được thanh, kiểm tra

Ngày 31/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ngậm hoá chất, đến Bộ NN&PTNT, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Theo báo cáo, qua rà soát, trong 6 cơ sở làm giá đỗ thuộc 3 hộ kinh doanh và 1 doanh nghiệp. Trong đó, có 1 cơ sở của Cty TNHH Thương mại Lâm Đạo đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hoạt động "Sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh" ngày 22/4/2024.

Trong năm, các cơ quan quản lý của tỉnh, huyện tiến hành nhiều hoạt động thanh kiểm tra , lấy mẫu giám sát đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản.

Tuy nhiên, cả 6/6 cơ sở làm giá đỗ nêu trên chưa được kiểm tra qua các đợt đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Công an phát hiện 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hoá chất

Chất “6-Benzylaminopurine” là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Sau khi Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, tạm giam 4 đối tượng là chủ của 6 cơ sở sản xuất giá đỗ, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở NN&PTNT đã làm việc với 6 cơ sở sản xuất.

Tại thời điểm đoàn đến làm việc, cả 6 cơ sở vẫn hoạt động bình thường. Đại diện các cơ sở thông tin cơ quan công an không yêu cầu ngừng hoạt động nên cơ sở vẫn sản xuất và phải ký cam kết không được sử dụng chất cấm . Sản lượng ít hơn so với trước thời điểm bị công an kiểm tra. Có cơ sở hiện bán 1,5 tấn/ngày.

Đoàn cũng làm việc với Cửa Hàng Bách Hóa Xanh. Đơn vị này cho biết nhập giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo (1 trong 6 cơ sở trên) từ ngày 2/5/2024. Sản lượng bình quân từ 300-400kg/ngày (khoảng 375kg/ngày).

Sau khi biết thông tin giá đỗ bị nhiễm hóa chất, Bách Hóa Xanh đã ngưng bán và thu hồi sản phẩm tiêu huỷ tại chỗ 343kg. Đơn vị này đã ngưng mua hàng từ đơn vị cung cấp giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo.

Trước đó, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) cũng đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo: Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm do địa phương thực hiện đối với các cơ sở vi phạm; các biện pháp xử lý; yêu cầu truy xuất triệu hồi và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay. Báo cáo gửi về Cục trước ngày 30/12/2024.

Bách Hoá Xanh bán giá đỗ ngâm hoá chất độc hại.

Như Tiền Phong đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can là chủ các cơ sở sản xuất giá đỗ, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về ATTP theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đồng loạt 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột gồm: 2 cơ sở của đối tượng Lâm Văn Đạo (buôn Kô Tam, xã Ea Tu); 2 cơ sở của Vũ Duy Tư, 1 cơ sở của Nguyễn Văn Quynh, 1 cơ sở của Nguyễn Văn Hảo, cùng trú phường Tân Hoà.

Tại đây, công an phát hiện 6 cơ sở sử dụng hoạt chất 6-Benzylaminopurine (còn gọi “nước kẹo”) để sản xuất giá đỗ. Đây là một loại chất cấm dùng trong thực phẩm. Nếu ăn nhiều có thể tử vong.

Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 20 tấn giá đỗ đã ngâm chất cấm và 135 lít “nước kẹo”.

Kết quả điều tra, trong năm 2024, 6 cơ sở trên tuồn ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ ngâm hoá chất.

Các đối tượng thường bán sỉ cho các đại lý ở chợ đầu mối Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, sau đó được vận chuyển về các huyện, thị xã, thành phố để tiêu thụ.

Riêng cơ sở sản xuất Lâm Đạo còn ký hợp đồng cung cấp giá đỗ cho Bách Hoá Xanh mỗi ngày.