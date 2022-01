Vụ "dì ghẻ" hành hạ bé 8 tuổi tử vong: Cán bộ công an cho biết Thái đã cố ý xoá chứng cứ

Sáng nay, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) thông tin trên Dân trí, trong tuần tới, đơn vị sẽ chuyển hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bạo hành tử vong cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.



Theo vị này, trước khi chuyển hồ sơ, công an đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố chứng cứ để làm rõ một số tình tiết, hành vi phạm tội cụ thể của các đối tượng liên quan.

Sau khi cơ quan công an khôi phục được nhiều đoạn camera an ninh trong nhà ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột bé V.A), tội ác của "dì ghẻ" Trang khiến nhiều người phẫn nộ tột cùng. Đáng nói, có đoạn camera ghi lại cảnh Thái đang ở nhà và chứng kiến người tình đánh con gái mình, nhưng không can ngăn.



Cây gỗ mà đối tượng Trang dùng hành hung cháu bé.

Tờ Vietnamnet thuật lại, thời điểm bé A. qua đời và Trang, Thái bị công an tạm giữ, công an đã khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng để thu thập các dấu vết. Khi đó, dữ liệu trong hệ thống camera nhà Thái đã không còn. Công an xác định, Nguyễn Kim Trung Thái chính là người xoá dữ liệu camera.

"Bước đầu xác định Thái có sự đồng tình với hành vi của Trang. Từ những tình tiết được làm rõ, sau khi cháu A. tử vong, Thái đã cố ý xoá chứng cứ, che giấu cho hành vi phạm tội của Trang", một cán bộ công an trả lời trên Vietnamnet.

Cũng theo nguồn trên, một nhân chứng quan trọng trong vụ này là anh Nguyễn Xuân B., hàng xóm của gia đình Thái ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh). Anh B. kể, vào ngày bé bị hành hung qua đời, anh nghe giọng một phụ nữ trong phòng nói "Anh ơi! A. nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi". Sau đó có giọng đàn ông đáp "đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à". Nhân chứng này cho rằng, giọng nam là Thái.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, liên quan việc Thái khai trước đó có thấy Trang đánh con, chính Thái có đánh nhưng hôm con tử vong thì Thái đi làm, công an cho biết đó chỉ là lời khai của người cha này. Cơ quan điều tra vẫn đang kiểm tra đánh giá so với thực tế hiện trường cũng như vết thương trên cơ thể cháu bé.

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) nhận định trên tờ Người lao động, nếu có việc Nguyễn Kim Trung Thái xóa các đoạn camera ghi lại cảnh người tình đánh đập bé A. nhằm hủy chứng cứ, thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Như đã thông tin, hôm 31/12, công an bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo điều 185 Bộ luật Hình sự.

(Tổng hợp)

