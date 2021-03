Vụ đám tang giả ở Sóc Trăng: Hàng xóm nghi ngờ vì chồng và con "người mất" không ai khóc

Gia đình bà Trần Thị Tuyến, ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức đám tang giả cho bà này vào hôm 29/3. Theo ghi nhận của Thanh niên online, qua tin báo của người dân về vụ "giả chết trốn nợ", Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung đã tiến hành điều tra, làm rõ thông tin.

Khi lực lượng công an mở nắp quan tài tại đám tang bà Tuyến, nhiều người bất ngờ khi phát hiện trong quan tài chỉ có 3 bao cát.



Ghi nhận của báo Sóc Trăng online cho hay, theo cáo phó của gia đình hà ông Nguyễn Văn Liệt (sinh năm 1962, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung), thì bà Tuyến (vợ ông Liệt) từ trần ngày 27/3/2021 (chết tại TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chở về nhà để tổ chức đám tang).

Sau đó, cơ quan chức năng nghi vấn thi thể bà Tuyến được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia) nên Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với tổ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Cù Lao Dung tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang và tiến hành kiểm tra quan tài theo quy định về phòng, chống dịch.

Khi mở nắp quan tài ra thì phát hiện trong quan tài không có xác chết của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ, 3 bao cát, ngoài ra không phát hiện gì khác.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng Viện Kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trong quá trình lực lượng làm việc thì bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Bước đầu bà Tuyến khai nhận việc bà Tuyến giả chết là do tự bà sắp đặt ra và kêu Giang (con bà) và Tuấn (cháu bà) đem quan tài bà về gia đình để tổ chức đám tang", báo Sóc Trăng online thuật lại.

"Vật chứng" trong quan tài. Ảnh: báo Công an nhân dân

Đối tượng Trần Thị Tuyến làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Tuấn Khanh/Báo Sóc Trăng online

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A (thị trấn Cù Lao Dung) nói trên Zingnews: "Đám tang bà Tuyến nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, những người đến viếng đều phúng tiền vài trăm nghìn. Tôi cũng phúng điếu 200.000 đồng. Trưa nay thấy công an mang hòm tiền đi rồi".

Theo chia sẻ của ông Diệp, hàng xóm thấy ô tô chở quan tài vào nhà bà Tuyến chiều 29/3. Sau đó, thấy người thân bà này dựng rạp, thuê bàn ghế tổ chức đám tang.

"Tôi viếng đám tang nhưng nghe các con của bà Tuyến nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang. Có đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên công an thị trấn báo tin cho công an huyện", Zingnews dẫn lời Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Việt Tường/Zingnews, Đại tá Phan Văn Ứng (Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, do có thông tin bà Tuyến chết ở khu vực biên giới nên cơ quan điều tra của tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) làm rõ vụ việc.

Đại tá Ứng cho nguồn trên biết, lời khai của bà Tuyến không nhất quán. Lúc thì bà này khai giả chết để "xem thái độ của những người có quan hệ tiền bạc đến viếng", lúc lại khai "giận chồng nên làm đám tang giả".

Ở góc độ pháp lý, luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định trên báo Thanh niên online, hành vi "giả chết trốn nợ" của bà Tuyến có dấu hiệu của tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Luật sư Hoan phân tích, muốn xác định bà Tuyến có phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hay không, cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh được hành vi làm giả chết của bà Tuyến nhằm mục đích trốn nợ.

Trong trường hợp bà Tuyến khai mục đích giả chết không nhằm trốn nợ, và ngoài lời khai ra cơ quan tố tụng không chứng minh được động cơ, mục đích của bà Tuyến "giả chết trốn nợ", đồng thời, khi chủ nợ đến đòi nợ, bà Tuyến vẫn trả nợ, thì bà Tuyến và gia đình chỉ bị nhắc nhở.

(Tổng hợp)