Vụ Đại tá Phùng Anh Lê bị bắt: Là lãnh đạo một đơn vị công an mà vi phạm pháp luật, thật đáng lên án

Trước đó, chiều 21/6, thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, những hành vi vi phạm của Đại tá Phùng Anh Lê xảy ra vào năm 2016. Thời điểm đó, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ.

"Ông Lê có dấu hiệu ban đầu phạm tội không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Động cơ, mục đích thế nào, có phải "chạy án" hay không thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của Viện KSND Tối cao", tướng Trung cho hay.