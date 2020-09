Vụ cụ bà bị con dùng chổi quất vào mặt, xé quần áo: Hai mẹ con ở cách biệt mọi người xung quanh

Liên quan clip cụ bà ở Long An bị một phụ nữ trung niên chửi bới, dùng chổi quất vào mặt, xúc chất thải đổ lên đầu, theo tin từ báo Công an nhân dân, người hành hạ cụ bà được cho là con gái cụ, tên N.T.H. Nạn nhân là cụ T.T.Đ., sinh năm 1938.

Báo Công an nhân dân cho hay, đoạn clip được quay tại nhà sau nơi cụ Đ. nằm ngủ nghỉ. Cụ Đ. già yếu, việc đi lại khó khăn, tiểu tiện tại chỗ và được bà H. chăm sóc.

Nguồn trên ghi nhận, trong đoạn clip, bà H. vừa chửi vừa hót phân từ dưới nền nhà ném đổ vào đầu người mẹ già của mình. Khi muốn làm vệ sinh cho mẹ, bà H. chửi bới, xé quần áo, đè cụ Đ. xuống giường. Người mẹ già không còn sức nên ngồi im chịu trận.

Cảnh bà cụ bị hành hạ. Ảnh cắt từ clip

Cụ T.T.Đ. mất trước khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. (ảnh: MXH/CAND)

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết trên tờ Công an nhân dân, sau khi xác minh, UBND huyện Cần Đước đã yêu cầu phía công an huyện thu thập chứng cứ xử lý hành vi “hành hạ người khác” theo đúng qui định của pháp luật.

Vị Chủ tịch huyện chia sẻ trên Tuổi trẻ online, bà cụ trong clip hiện mất hơn một tuần, đã được hỏa thiêu, clip được quay lại khi bà cụ còn sống.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận trên Thanh niên online, qua nắm thông tin sơ bộ từ Công an huyện Cần Đước thì sự việc này là có thật. Người mẹ già đáng thương bị con gái đánh đập, bạo hành dã man đã mất cách nay khoảng 1 tuần.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thụy Thắm (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An) nói, khi sự việc được đưa lên mạng xã hội, Hội LHPN huyện Cần Đước đã đến nhà bà cụ để xác minh. Kết quả ban đầu cho thấy, bà cụ ở với người con gái và khá cách biệt với mọi người xung quanh.

"Con gái bà cụ thường sống trong tâm trạng "thái quá" về cảm xúc. Hàng xóm hay nghe người phụ nữ này la hét bà cụ", nguồn trên dẫn thông tin từ bà Thắm.



Sự việc bạo hành này gây phẫn nộ dư luận. Ảnh cắt từ clip

