Vũ công Đình Lộc "cố 200%" khi thể hiện hit của Võ Hạ Trâm

Bài thi lần này thực sự là một thử thách khó với Đình Lộc bởi sáng tác của nhạc sĩ Huy Trực gắn với tên tuổi của ca sĩ Võ Hạ Trâm có nhiều nốt cao, nốt treo và cần đặt nhiều cảm xúc vào đó.

Tuy vậy, vì phần ca từ rất đẹp và Đình Lộc đồng cảm với nội dung bài hát nên anh đã quyết định "phá vỡ giới hạn", nỗ lực bằng 200% khả năng của mình.



"Lần này Lộc thể hiện một bài hát khó và vòng thi này bắt đầu có loại nên Lộc đã phải chuẩn bị kỹ như học luyện thanh riêng và tập hát cùng anh Quốc Thiên. Lộc cũng phải vừa hát vừa thực hiện vũ đạo để tập thể lực cho cột hơi tốt. Thời gian chuẩn bị cho bài thi chỉ vỏn vẹn có 5 ngày cũng là một thử thách với người không phải là ca sĩ như Lộc", Đình Lộc chia sẻ.

Về dàn dựng, với sự hỗ trợ của bà xã Xuân Thảo, Đình Lộc đã quyết định đưa hình ảnh cây tre lên sân khấu.

Anh lý giải: "Cây tre tượng trưng cho sự mạnh mẽ và ý chí vươn lên của người Việt. Trong cuộc sống và nghệ thuật, Lộc cũng luôn hướng mình theo như thế". Cùng với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và vũ đạo, phần thi của Đình Lộc trong đêm thứ 3 được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho anh, giúp khán giả nhớ đến một chàng "vũ công biết hát".

Đình Lộc là một gương mặt được chú ý trong thế hệ vũ công mới nổi những năm gần đây. Anh được biết đến nhiều hơn khi giành giải cao ở các chương trình truyền hình như Cặp đôi hài hước, Thử thách cùng bước nhảy, 100 giây rực rỡ…

Đình Lộc kể ngày xưa anh xuất thân từ một vận động viên Aerobics Gymnastics, bộ môn hầu như nữ giới chiếm đa số. Anh khi ấy nhỏ người nhưng nhờ dẻo dai nhất đội mà được vào đội tuyển TP.HCM đi thi đấu và đạt được nhiều thành tích cao.

Đáng chú ý nhất là năm lớp 11, Đình Lộc đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia nhưng sau đó anh gặp chấn thương ở gối phải ngừng thi đấu, chuyển sang làm thiết kế đồ họa.

Thời gian đó, Đình Lộc thử thách bản thân khi tham gia và đạt Á quân So You Think You Can Dance mùa 2. Đây cũng là lúc anh chính thức bước chân theo con đường nhảy múa chuyên nghiệp.

Về chuyện tình cảm, trước khi kết hôn với Xuân Thảo vào tháng 3/2017, cặp đôi có quãng thời gian yêu nhau 9 năm từ khi cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ.

Họ từng gây xúc động với chuyện tình vượt trở ngại khi Xuân Thảo khó có khả năng làm mẹ, từng không muốn kết hôn với Đình Lộc để anh có hạnh phúc của một người bố như bao người. May mắn thay, phép màu đã đến khi Xuân Thảo bất ngờ có thai đứa con đầu lòng. Hiện cả hai có một cậu con trai xinh xắn, đáng yêu.

Trời sinh một cặp vòng 3 chủ đề Bước ngoặt cuộc đời sẽ được phát sóng thứ 7 ngày 27/3 trên kênh VTV3.