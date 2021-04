Vụ con thấy mẹ tử vong trong nhà, bố chết dưới giếng: Vợ từng muốn đưa chồng đi khám

Ngày 14/4, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai vợ chồng anh Thái Doãn T. (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1976, trú xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn) chết bất thường tại nhà riêng 1 ngày trước gây xôn xao dư luận.



Trong ngày 13/4, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các công tác khám nghiệm, người thân cũng đã nhận thi thể 2 nạn nhân và làm thủ tục mai táng theo phong tục.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định người chồng bị bệnh trầm cảm. Trong lúc phát bệnh đã không kiểm soát được hành vi nên có những tác động khiến người vợ tử vong. Sau đó, người chồng tự tử.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Theo người thân nạn nhân kể lại, khoảng 9h ngày 13/4, chị Đ. gọi điện cho anh trai chồng kể về việc muốn đưa chồng đi bệnh viện khám vì thấy chồng có nhiều biểu hiện bất bình thường. Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau thì lại xảy ra vụ việc thương tâm khi cả hai vợ chồng chị Đ. đều tử vong trong nhà.

Cụ thể, khoảng 11h45' cùng ngày, con gái lớn đi học về vào nhà thì thấy mẹ đã nằm chết dưới nền nhà, dưới đất có nhiều vũng máu. Không thấy bố đâu, con gái tiếp tục đi tìm xung quanh. Khi ra giếng nước, người con gái thấy nhiều vết máu xung quanh nên nhìn xuống giếng thì kinh hãi khi bố nằm chết phía dưới.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định người vợ tử vong với nhiều vết thương tích trên đầu. Nạn nhân bị đánh vào đầu bằng cành cây gỗ xoan.

Khi trục vớt thi thể người chồng lên để khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên cổ tay nạn nhân có vết cứa chảy máu. Ở bụng người chồng có vết đâm.

Cơ quan chức năng nhận định, sau khi tác động khiến người vợ tử vong, chồng đã tự cứa tay, tự đâm vào bụng rồi nhảy xuống giếng tự tử. Dù giếng không sâu, mực nước vừa phải nhưng bị thương trước đó nên nạn nhân sau đó đã tử vong.

Được biết, vợ chồng anh T. đã có với nhau 2 người con.