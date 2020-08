Vụ cô gái bị chửi bới đe doạ, bắt quỳ xin lỗi: Phạt chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện 30,5 triệu đồng

Ngày 21/8, UBND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Thiện (chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, trên đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) số tiền 30.500.0000đ (ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng) do vi phạm về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP.

Qua kiểm tra quán nhắng nướng Hiền Thiện vào đêm 19/8, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Bắc Ninh đã phát hiện tại quán này có hàng loạt sai phạm như: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh.

Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.



Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín. Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.



Trước đó, vào tối 18/8, Nguyễn Văn Thiện là chủ quán tại quán nhắng nướng Hiền Thiện đã ép chị D.T.H (SN 1993, quê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) quỳ dưới đất rồi buông lời lẽ chửi bới, đe doạ chỉ vì trước đó chị này đã "bóc phốt" trong món lòng của quán có giun sán.



Đặc biệt, quá trình chị H quỳ dưới đất đã được phát trực tiếp trên fanpage của quán nhắng nướng Hiền Thiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 19/8, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngày 21/8, Công an TP Bắc Ninh cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc - nhân viên quán nướng Hiền Thiện) về tội "Làm nhục người khác".