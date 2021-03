Vụ chú ruột hiếp dâm cháu gái 14 tuổi đến mang thai ở Hải Phòng: Tình tiết tăng nặng từ sự thật bất ngờ 22 năm trước

Ngày 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lại (47 tuổi, trú xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân trong vụ án là thiếu nữ Đ. T. T. (14 tuổi, trú cùng địa chỉ trên, cháu gái của Nguyễn Văn Lại).



Theo tờ Doanh nghiệp tiếp thị, hôm 12/3, gia đình nạn nhân tố cáo Đỗ Văn Lại có hành vi quan hệ tình dục khiến nạn nhân có thai, hiện được 14 tuần tuổi.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại khai nhận, ông ta đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu gái, trong đó, có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi..

Nói về đối tượng Đỗ Văn Lại, trong cuộc trao đổi ngày 21/3, tờ Đất Việt dẫn lời lãnh đạo UBND xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, năm 1999, Đỗ Văn Lại từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

"Lại được ra tù năm 2015 và đã lấy vợ, có con. Từ ngày ra tù, đối tượng làm lao động tự do ở địa phương, không có nghề nghiệp ổn định", vị lãnh đạo xã cho hay và xác nhận, cháu T hiện đang học lớp 8 và giờ cháu đang mang thai tuần thứ 14.

Trong khi đó, theo gia đình nạn nhân, thời gian gần đây, thấy con gái có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, gia đình T đã gặng hỏi, cháu T đã khai ra sự việc bị chú ruột ép quan hệ tình dục nhiều lần.



Luật sư Đặng Văn Cường

Trong ngày 21/3, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của đối tượng Đỗ Văn Lại không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn vi phạm đạo đức xã hội đến mức phải lên án mạnh mẽ. Bởi mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân là quan hệ chú cháu ruột.



Tờ Kiến thức dẫn lời luật sư Cường cho hay, thông tin từ cơ quan công an cho thấy, năm 1999, Đỗ Văn Lại đã từng có tiền án về tội xâm phạm tình dục trẻ em (Hiếp dâm trẻ em). Với trường hợp em T, đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi và cũng có thể thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Với hành vi "phạm tội 2 lần trở lên" và "làm nạn nhân có thai" là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm b và điểm đ khoản 2, điều 142 bộ luật hình sự năm 2015, đối tượng phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Đồng thời với nhân thân xấu, đã từng có tiền án về tội danh này và phạm tội với cháu ruột nên đối tượng này sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc có thể là mức án cao nhất đến 20 năm tù.

Luật sư Trần Hữu Thung.

Đồng quan điểm với luật sư Cường, ngày 22/3, luật sư Trần Hữu Thung cho hay, nhóm tội hình sự về hiếp dâm được xếp vào nhóm tội có tính chất nghiêm trọng trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Được biết trong vụ án này, bị can đã có một tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em vào năm 1999 và vừa được ra tù năm 2015, đến nay tiếp tục phạm tội. Hành vi này được coi là tái phạm nguy hiểm theo quy định tại Điều 53 Bộ Luật Hình sự.

Trang Người đưa tin dẫn lời luật sư Thung cho hay, việc thực hiện hành vi hiếp dâm cháu ruột nhiều lần (người có quan hệ trực hệ) và gây hậu quả khiến nạn nhân có thai thì vụ án đã có tới 4 tình tiết định khung tăng nặng tại Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 đó là phạm tội có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, phạm tội 2 lần trở lên và tái phạm nguy hiểm. Do đó, có căn cứ chắc chắn đối tượng sẽ phải đối mặt với án tù từ 12 đến 20 năm.

