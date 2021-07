Vụ chủ phòng khám chở thi thể cô gái nâng ngực nhờ khâm liệm: Chủ trại hòm giả vờ nhận lời rồi báo công an

Liên quan vụ ông Phan Đức Hồng (59 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM) chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong đến trại hòm ở tỉnh Trà Vinh, hôm nay, ông N.T.P. (ngụ tại thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè) đã được nhận bằng khen của công an Trà Vinh.

Ông P. là chủ trại hòm, nơi ông Hồng chở thi thể chị N.T.T. (30 tuổi, quê ở Trà Vinh) tới nhờ khâm liệm.

Tuổi trẻ online dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, đêm 4/7, ông Hồng cùng con gái đi trên ô tô 4 chỗ, chở thi thể chị T. đến trại hòm ở huyện Cầu Kè. Ông này tự xưng là nhà từ thiện rồi nhờ trại hòm khâm liệm thi thể với phí 20 triệu đồng.

Ông Chủ trại hòm thấy thi thể được chở trong ô tô 4 chỗ nên đã sinh nghi, sau đó giả vờ nhận lời rồi báo công an.

Báo Người lao động thuật lại, vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) để làm rõ theo thẩm quyền. Công an quận Bình Tân đã trưng cầu giám định pháp y của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. Kết quả giám định pháp y nhận định chị N.T.T tử vong do sốc phản vệ.

Theo báo giới, ban đầu, ông Phan Đức Hồng khai báo quanh co. Sau đó, ông này khai nhận mình là chủ một phòng khám ở quận Bình Tân, TP.HCM. Chị T. tới phòng khám của ông Hồng để được phẫu thuật nâng ngực vào sáng 3/7. Trong quá trình phẫu thuật, chị bị khó thở, tím tái rồi tử vong sau đó.

Ông Hồng tìm trong danh bạ điện thoại chị T., liên lạc được với người thân nạn nhân ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chủ phòng khám cùng con gái chở thi thể nạn nhân bằng ô tô rồi về Trà Vinh nhưng bị lạc đường.

Đến huyện Cầu Kè thì điện thoại hết pin, không liên lạc được với gia đình nạn nhân T. Ông Hồng tấp vào trại hòm yêu cầu khâm liệm thi thể.

(Tổng hợp)