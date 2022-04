Vụ chủ đầm rươi chết bí ẩn, camera bị cắt: Án "mờ" được cảnh sát đặc nhiệm phá thần tốc

Ông Lê Văn Th. (SN 1966) là chủ đầm rươi, ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng. Vào sáng sớm ngày 29/12/2019, khi một người qua nhà canh rươi gặp ông Th. đã bất ngờ phát hiện ông tử vong, trên người có nhiều vết thương, hiện trường có nhiều vết máu.

Khu đầm rươi của ông Th. rộng tới hơn 10ha, nằm tại thôn Câu Thượng. Vị trí này nằm biệt lập phía ngoài đê và cách khu dân cư 500m nên ít người qua lại. Ông Th. được đánh giá là người hòa đồng, không hề có mâu thuẫn với ai, sống một mình ở khu đầm, còn vợ con ở trong thành phố.

Đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc có gắn nhiều camera nhưng đã bị cắt hết trước khi ông Th. bị sát hại thương tâm.

Theo tờ An ninh Hải Phòng/Công an nhân dân, vụ án trên là một trong số những trọng án giết người cướp tài sản mà đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng làm chủ công, điều tra làm rõ và truy bắt thủ phạm trong thời gian nhanh nhất. Đây cũng được đánh giá là một "vụ án mờ".

Nguồn trên thuật lại, để phá án, hàng chục tổ công tác cùng vào cuộc rà soát, lấy mẫu ADN, khoanh vùng hàng nghìn người để thu thập tài liệu chứng cứ. Khối lượng công việc rất lớn. Cùng với đó, các trinh sát công nghệ cao cũng được lệnh nhập cuộc để Ban Chuyên án từng bước thu hẹp diện điều tra, xác định nghi phạm.

Từ "vụ án mờ", manh mối ít ỏi, nhưng chỉ sau 2 tuần bám trụ tại hiện trường, cán bộ điều tra đã lật tẩy được thủ phạm là Nguyễn Thành Chung (SN 1986, ở thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão). Đối tượng núp dưới vỏ bọc thợ sơn cần mẫn song lại là con bạc "khát nước", này mang món nợ khủng tới 442 triệu đồng. Túng quẫn vì không có tiền trả nợ, hắn nghĩ chủ vườn rươi có nhiều tiền, lại ở một mình nơi ít người qua lại, nên ra tày tàn độc.

"Khó như án "mờ" bởi thông tin về đối tượng hầu như không có hoặc có rất ít, dấu vết tội phạm để lại không nhiều để truy nguyên hung thủ, nhân chứng nếu có cũng chỉ là gián tiếp. Trong khi đó, đối tượng gây án ngày càng dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi, chọn thời gian, địa điểm hành sự ít người phát hiện, bị hại thì đều đã xuống âm ti địa phủ", Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn (Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng) chia sẻ trên An ninh Hải Phòng/Công an nhân dân.

Theo tờ Tuổi trẻ, khi bị bắt, Chung khai, hắn ham mê cờ bạc và nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định sát hại ông Th. cướp tài sản. Trước khi tìm ra kẻ thủ ác, công an đã rà soát hàng nghìn nghi phạm để phân loại.

Được biết, thời điểm qua nhà canh rươi của nạn nhân Th., Chung vờ hỏi vay tiền rồi ra tay sát hại.

Theo Cổng thông tin Công an TP Hải Phòng, các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án 120G, phá nhanh vụ án chủ đầm rươi bị sát hại, đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen và trao thưởng vào tháng 1/2020. 7 đơn vị tham gia phá án được khen thưởng gồm: Phòng 6 – C02, Phòng PC02 – CATP Hải Phòng; Phòng 5 (A06), Phòng 8 (Trung tâm giám định sinh học), C09 (Bộ Công an), Phòng PC09 – CATP Hải Phòng) và Công an huyện An Lão. Ngoài ra, Cục trưởng C02 – Bộ Công an đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân, Giám đốc CATP Hải Phòng tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá án.



