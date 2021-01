Vụ chồng và con chết cháy: Vợ nguy kịch với 3 vết lõm trên đầu, nghi bị dùng búa đánh

Ngày 18/1, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hai cha con anh Võ Văn C. (37 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa) được phát hiện tử vong trong tình trạng bị thiêu cháy ở nhà tắm của gia đình. Riêng vợ anh C. bị thương nặng.



Liên quan đến vụ việc này, ông Hồ Minh Triều - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, gia đình nạn nhân C. có hoàn cảnh khá thương tâm. Ở địa phương, gia đình anh C. hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó. Hàng ngày anh C. đi làm thợ hồ thuê, vợ anh là chị Nguyễn Thị T. ở nhà làm ruộng và nuôi 3 con nhỏ.

Căn nhà vợ chồng chị T. sống, nơi xảy ra sự việc thương tâm.

"Người thân và hàng xóm nói chưa thấy vợ chồng này cãi nhau, đánh nhau gì, không có biểu hiện gì khác thường. 2 người con sinh đôi học lớp 6 nói đêm hôm trước bố mẹ vẫn bình thường, không thấy bố mẹ cãi nhau gì. Không hiểu nguyên nhân gì khiến 2 vợ chồng anh C. xảy ra sự việc thương tâm thế", ông Triều nói.

Chủ tịch xã Quỳnh Hoa cho biết thêm, khoảng 6h ngày 16/1, người hàng xóm gần nhà anh C. phát hiện có điều bất thường nên chạy vào nhà thì thấy chị T. bị thương nằm gục trên vũng máu bên trong.

Khi kiểm tra nhà tắm, người dân hốt hoảng phát hiện anh C. đã chết cháy trong phòng, cạnh đó là thi thể người con trai 10 tháng tuổi.

Nhà tắm nơi phát hiện thi thể 2 cha con anh C.

"Chiếc bình ga to nấu ăn của gia đình được mang vào phòng tắm rồi châm lửa đốt. Nhiều vật dụng trong phòng tắm bị cháy, trần nhà bị cháy. Thi thể của anh C. và cháu nhỏ cũng bị cháy.

Còn chị T. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên đầu người này có 3 vết thương lõm vào đầu ở trán và 2 bên thái dương. Mọi người phát hiện ở hiện trường có chiếc búa, nghi là chị T. bị chiếc búa này đánh vào đầu", ông Triều nói.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, chị T. được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, chị T. vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong ngày 17/1, gia đình, người thân cũng đã làm lễ mai táng, chôn cất thi thể của 2 cha con anh C. theo phong tục địa phương. 2 người con trai lớn hiện đang được người thân thay phiên nhau chăm sóc.

Bà H. người đầu tiên chứng kiến vụ việc

Bà H., người đầu tiên vào nhà chị T. và phát hiện sự việc kể lại: "Tôi gọi mà không ai trả lời, vào trong thì thấy chị T. nằm gục giữa nhà. Tôi đỡ dậy thì thấy cơ thể chị ấy có nhiều vết thương, người bê bết máu. Không thấy cháu bé nhỏ đâu, tôi hỏi thì T. nói không biết rồi lịm đi.

Tôi hoảng quá hô hoán mọi người đến. Khi vào nhà tắm thì thấy 2 cha con C. tử vong trong nhà tắm. C. tử vong trong tư thế ngồi, con trai thì nằm bên cạnh".

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc này vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.