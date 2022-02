Chìm ca nô 13 người tử vong: "Nghe báo cáo tôi giật mình, không tin vào mắt vào tai mình"

Liên quan vụ chìm ca nô trên vùng biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) làm 13 người thiệt mạng, 4 người đang mất tích, tối qua (26/2), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường.

Theo thuật lại của tờ Người lao động, ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ nỗi đau với người thân của các nạn nhân, đồng thời nói vụ việc là bài học đầy đau xót. "Khi nghe báo cáo, tôi giật mình, không tin vào mắt, vào tai mình khi số lượng thương vong quá lớn", ông Hùng nói.

Ông yêu cầu giới chức tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc để đảm bảo an toàn luồng tuyến. Đồng thời cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn và linh hoạt luồng tuyến.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an dùng các biện pháp nghiệp vụ để bảo quản thi thể nạn nhân, để đảm bảo đủ thời gian cho thân nhân gặp mặt lần cuối.

Theo báo Giao thông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nói, vẫn còn 4 nạn nhân trong vụ chìm tàu mất tích. Đơn vị sẽ tiếp tục huy động thêm các phương tiện, có cả phương tiện giã cào.

Một nữ hành khách được cứu sống đưa lên bờ. Ảnh: báo Đại đoàn kết

Hiện lực lượng đang tìm kiếm các nạn nhân gồm 6 ca nô Biên phòng, 1 tàu của Cảnh sát biển vùng 2; 2 tàu SAR của Trung tâm phối hợp TKCN khu vực 2, 1 trực thăng của Sư đoàn không quân 372, 6 ca nô doanh nghiệp. Ngoài ra còn có 6 phương tiện của ngư dân cùng tham gia.



"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát biển, Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Hội An mở rộng khu vực tìm kiếm để đạt kết quả cao nhất", báo Giao thông dẫn thông tin từ lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo báo Giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cho biết: "Bộ Công an đã phân công một tổ công tác ở đây, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc".

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: báo Tiền phong

(Tổng hợp)

https://soha.vn/vu-chim-ca-no-13-nguoi-mat-nghe-bao-cao-toi-giat-minh-khong-tin-vao-mat-vao-tai-minh-20220227002551971.htm