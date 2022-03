Vụ chi 20 tỷ điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi: Các đối tượng bị truy cứu hình sự thế nào?

Vụ án mang tính chất phức tạp, nghiêm trọng

Liên quan đến sự việc nhóm đối tượng lừa đảo tiền để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi khỏi vị trí Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sáng 21/3, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có trao đổi với PV về sự việc này.

Theo luật sư, đây là vụ việc mang tính chất phức tạp và nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra làm rõ, phát hiện các đối tượng trong vụ án đã có thỏa thuận dùng tiền để chạy điều chuyển cán bộ, khi vụ việc không thành, các đối tượng mới tố cáo nhau dẫn đến vụ việc bị phát hiện.

Theo đó, đối tượng Trần Trí Mãnh chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong thời gian Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đe dọa đến hoạt động kinh doanh phi pháp của Trần Trí Mãnh.

Vì thế, Mãnh đã liên lạc với nhóm đối tượng bao gồm Đào Ngọc Cảnh, Hoàng Thị Tâm, Ngô Văn Trọng, đưa 13 tỷ đồng cho nhóm đối tượng này để can thiệp vào công tác cán bộ nhằm mục đích điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh phi pháp của Mãnh.

Sau khi sự việc không được thực hiện đúng như thỏa thuận, Mãnh đã làm đơn tố giác tội phạm Quý và đồng bọn. Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã bắt và khởi tố các đối tượng Trần Trí Mãnh, Đào Ngọc Cảnh, Hoàng Thị Tâm, Vũ Văn Quý.

Xử lý thế nào?

Luật sư Tiền cho biết, với các hành vi vi phạm pháp luật như trên, các bị can sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể phải đối mặt với các hình phạt rất nghiêm khắc, cụ thể:

Nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh, Hoàng Thị Tâm, Vũ Văn Quý: Đối tượng Cảnh đóng vai trò đầu mối là hứa hẹn, đồng ý với việc hối lộ để can thiệp vào công tác cán bộ. Các đối tượng Tâm, Trọng, Quý cũng tham gia thực hiện tội phạm và trực tiếp chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng từ Mãnh để thực hiện hành vi hối lộ. Do đó bốn đối tượng này có thể bị xử lý hình sự theo Khoản 4 Điều 365 Bộ luật hình sự hiện hành, với khung hình phạt từ 08 đến 15 năm tù.

Đối tượng Trần Trí Mãnh: Trong vụ việc nêu trên, Mãnh đã thực hiện hành vi đưa 13 tỷ đồng cho nhóm đối tượng Cảnh, Tâm, Trọng, Quý để tác động vào công tác cán bộ, điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động làm ăn phi pháp của mình.

Hành vi này của Mãnh đã cấu thành Tội đưa hối lộ theo Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự hiện hành với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Đồng thời do đã hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả trong thời gian dài, nên Mãnh cũng đã bị khởi tố về Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật hình sự, có thể bị phạt tiền và phạt tù cao nhất lên đến 15 năm, tùy vào số lợi bất chính thu được và thiệt hại gây ra.

Luật sư Tiền chia sẻ thêm, trong vụ việc còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Cụ thể là các đối tượng Cảnh, Trọng, Tâm, Quý có thể sẽ có các đầu mối là quan chức trên địa bàn tỉnh An Giang, và có thể đã thực hiện trót lọt một vài phi vụ, nên từ đó mới có "danh tiếng" và dám nhận hàng chục tỷ đồng từ Trần Trí Mãnh để thực hiện tội phạm.

Do đó, cơ quan điều tra nên xem xét mở rộng phạm vi điều tra, làm rõ các mối quan hệ, các giao dịch mà các đối tượng này đã thực hiện, qua đó đảm bảo tất cả các tội phạm trong vụ án đều được phát hiện và khởi tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Qua vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng cần xem xét xử lý nghiêm khắc các đối tượng vi phạm để tăng cường sự răn đe, nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo một bộ máy nhà nước trong sạch, hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

