Vụ cháy dãy nhà ở trung tâm Sài Gòn: 4 người nhập viện cấp cứu

Liên quan đến vụ "cháy dãy nhà dân ở trung tâm Sài Gòn" như đã thông tin, trưa 1/5, Công an quận 1 cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM đang phong toả điều tra làm rõ vụ việc.



Bước đầu xác định dãy nhà dân bị cháy đang được sửa chữa. Thời điểm xảy ra vụ cháy có nhiều người bên trong. Vụ cháy khiến cho ít nhất 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh lực lượng chữa cháy ở hiện trường.

Thông tin từ Phòng PC07, Công an TPHCM cho biết, lúc 10h1 cùng ngày, tổng đài 114 nhận được tin báo cháy của người dân ở dãy nhà số 48-50-52-54 đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Ngay lập tức, Công an quận 1 cùng Đội Cảnh sát PCCCC&CNCH, Công an quận 1; Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Phòng PC07, Công an TPHCM đã điều động 9 xe chữa cháy và 56 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Dãy nhà dân ở trung tâm Sài Gòn bốc cháy dữ dội sáng 1/5.

Do khu vực cháy chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa kèm khói đen bốc cao. Lực lượng phải phá cửa, dùng thang tiếp cận từ nhà dân bên cạnh để chữa cháy.

Hơn 10h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người.