Vụ cháy 2 căn nhà sát nhau sau tiếng nổ "khủng khiếp": Cảnh sát tìm thấy 1 người tử vong bên trong

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với 2 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Tân Phú, Tân Bình đã điều động 10 xe chữa cháy chuyên dụng và 60 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Ảnh: Công an nhân dân