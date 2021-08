Vụ cha dượng đánh bé trai 5 tuổi dã man ở Bình Dương: Đây không phải lần đầu

Ngày 5-8, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thuận An cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1992, HKTT tại P.15, Q.8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em trong clip gây xôn xao trên mạng xã hội tối 4-8.

Đối tượng Nam khi bị dẫn giải về trụ sở phường Bình Chuẩn

Qua làm việc, xác định Nam chung sống như vợ chồng với N.H.T. (sinh năm 1992, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé B. N. P. A là con riêng của T.

Từ đầu tháng 5-2021 đến nay, Nam thuê nhà số 156/13 khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng T. và bé B. N. P. A. Thời gian sinh sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé.

Đỉnh điểm vào tối 3-8, cháu A. đòi ra ngoài chơi nên Nam đã đánh đập cháu bé. Trong lúc Nam đánh cháu, những người sinh sống gần bên nhà can ngăn nhưng bị Nam hăm dọa nên đã quay clip để tố giác với cơ quan chức năng. Cơ quan công an cũng xác định được đây không phải lần đầu Nam đánh cháu A.



Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh cha dượng đánh bé trai dã man khiến dân mạng phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Người lao động, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng rất đau xót khi xem đoạn clip này.

"Đó là một hành động không thể chấp nhận được, trẻ em là đối tượng yếu thế, các cháu không thể chống cự, không thể bỏ chạy một khi cha hoặc mẹ, cha dượng hay mẹ kế ra tay tàn độc. Do đó, cộng đồng cũng cần quan tâm, nếu thấy các cháu bị bạo hành cần quay clip làm bằng chứng để pháp luật có cơ sở vững chắc xử lý. Đồng thời nhanh chóng gọi đến công an phường, xã hoặc đường dây nóng của địa phương nơi cư trú để can thiệp kịp thời, giải cứu các cháu bé thoát khỏi sự đầy đọa của người lớn", bà Ninh Thị Hồng nói.

Nói về việc xử lý kẻ đã đánh cháu bé, bà Ninh Thị Hồng cho biết: "Trong vụ việc trẻ bị bạo hành ở Bình Dương, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Chúng tôi lên án hành vi tàn độc, hành hạ trẻ của người đàn ông đó; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm minh, dù cho thương tật của trẻ có bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì việc bạo hành như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ rất nặng nề".



