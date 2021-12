Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Những dấu hiệu ‘đỏ’ cảnh báo trẻ bị bạo hành, ngược đãi

Những ngày vừa qua, vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong ở quận 1, TP. HCM nghi do bị "dì ghẻ" bạo hành đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh hôm 28/12 đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với ông T. là bố ruột của bé Nguyễn Thái V.A. (8 tuổi) và hiện cả 3 đang sống chung tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Thời gian sống chung, Trang đã nhiều lần có hành vi bạo hành cháu V.A.

Sáng 22/12, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi bố nạn nhân về. Bé V.A sau đó được xác định đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Tại sảnh chung cư nơi xảy ra sự việc, mọi người đã đốt nến, đặt vòng hoa để tiễn đưa bé V.A.

Sự việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, đồng thời, đặt ra câu hỏi đâu là những dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể đang bị bạo hành.

Bạo hành trẻ em là gì?

Theo dữ liệu mới nhất năm 2020 từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần 3/4 trẻ em từ 2–4 tuổi (tức khoảng 300 triệu trẻ em) trên thế giới thường xuyên phải chịu hình phạt về thể chất và/hoặc bạo lực tâm lý dưới bàn tay của cha mẹ và người chăm sóc.

Hằng năm, ước tính có khoảng 40.150 trẻ em dưới 18 tuổi bị sát hại, một vài trong số đó có khả năng do ngược đãi/bạo hành trẻ em. Con số này gần như không phản ánh đầy đủ, vì một tỷ lệ đáng kể các trường hợp tử vong do ngược đãi trẻ em là do té ngã, bỏng, đuối nước và các nguyên nhân khác.

Cũng theo WHO, ngược đãi trẻ em là hành vi ngược đãi/bạo hành và bỏ rơi trẻ em dưới 18 tuổi. Bạo hành trẻ em bao gồm tất cả các hình thức đối xử tệ về thể chất và/hoặc tinh thần, lạm dụng tình dục, bỏ mặc, bóc lột hoặc các hành vi khác, dẫn đến tổn hại thực tế hoặc tiềm ẩn đối với sức khỏe, sự sống, sự phát triển hoặc nhân phẩm của trẻ.

Các hình thức bạo hành trẻ em

Theo trung tâm y tế Mayo Clinic của Mỹ, bạo hành trẻ em có nhiều hình thức, thường xảy ra cùng lúc.

- Bạo hành thể chất: Bạo hành thể chất trẻ em xảy ra khi một người cố ý làm trẻ bị thương hoặc khiến trẻ có nguy cơ bị thương.

- Lạm dụng tình dục: Xâm hại tình dục trẻ em là bất kỳ hoạt động tình dục nào với trẻ em, chẳng hạn như vuốt ve, quan hệ bằng miệng-bộ phận sinh dục, giao hợp, khai thác/tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trẻ em.

- Bạo hành tinh thần: Bạo hành tinh thần trẻ em có nghĩa là làm tổn thương lòng tự trọng hoặc tinh thần của trẻ. Điều này bao gồm hành vi tấn công bằng lời nói và tinh thần - chẳng hạn như liên tục coi thường hoặc mắng mỏ trẻ - cũng như cô lập, phớt lờ hoặc từ chối một đứa trẻ.

- Bạo hành y tế: Bạo hành trẻ trong khía cạnh y tế xảy ra khi ai đó cung cấp thông tin sai lệch về bệnh tật ở trẻ cần được chăm sóc y tế, khiến trẻ có nguy cơ bị thương và được chăm sóc y tế không cần thiết.

- Bỏ mặc: Bỏ mắc trẻ là không cung cấp đầy đủ thức ăn, nơi ở, tình cảm, sự giám sát, giáo dục, hoặc chăm sóc y tế.

Trong nhiều trường hợp, người bạo hành trẻ em là người mà trẻ biết và tin tưởng – ví dụ như cha mẹ hoặc người thân khác.

Vậy đâu là những dấu hiệu trẻ có thể bị bạo hành?

Dấu hiệu trẻ bị bạo hành

Theo Mayo Clinic, trẻ bị bạo hành có thể cảm thấy tội lỗi, xấu hổ hoặc bối rối. Trẻ có thể sợ hãi khi nói với bất kỳ ai về hành vi bạo hành, đặc biệt nếu kẻ bạo hành là cha mẹ, người thân khác hoặc bạn bè trong gia đình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhận biết các dấu hiệu cảnh báo đỏ, chẳng hạn như:

- Xa lánh bạn bè, rút khỏi các hoạt động thông thường

- Những thay đổi về hành vi - chẳng hạn như hung hăng, tức giận, thù địch hoặc hiếu động thái quá - hoặc những thay đổi trong kết quả học tập ở trường

- Trầm cảm, lo lắng hoặc sợ hãi bất thường hoặc đột ngột mất tự tin

- Thiếu sự giám sát

- Nghỉ học thường xuyên

- Miễn cưỡng rời trường học, như thể trẻ không muốn về nhà

- Cố gắng chạy trốn

- Hành vi nổi loạn hoặc thách thức

- Tự làm hại bản thân hoặc cố gắng tự tử

Các dấu hiệu và triệu chứng cụ thể tùy thuộc vào hình thức bạo hành, lạm dụng. Hãy nhớ rằng đây chỉ là các dấu hiệu cảnh báo, sự hiện diện của chúng không nhất thiết có nghĩa là một đứa trẻ đang bị bạo hành.

Dưới đây là các dấu hiệu chi tiết của từng kiểu bạo hành:

Dấu hiệu trẻ bị bạo hành thể chất

- Thương tích không giải thích được, chẳng hạn như vết bầm tím, gãy xương hoặc bỏng

- Thương tích không phù hợp với lời giải thích được đưa ra

Dấu hiệu trẻ bị lạm dụng tình dục

- Có hành vi hoặc kiến ​​thức tình dục không phù hợp với lứa tuổi của trẻ

- Mang thai hoặc mắc bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục

- Máu trong quần lót của trẻ

- Nói rằng trẻ bị lạm dụng tình dục

- Quan hệ tình dục không thích hợp với trẻ em khác

Dấu hiệu trẻ bị bạo hành tinh thần

- Phát triển cảm xúc chậm hoặc không phù hợp

- Mất tự tin hoặc lòng tự trọng

- Rút khỏi các hoạt động xã hội hoặc mất hứng thú với chúng

- Trầm cảm

- Né tránh các tình huống nhất định, chẳng hạn như từ chối đến trường hoặc đi xe buýt

- Khao khát sự chú ý của người khác

- Giảm thành tích ở trường hoặc mất hứng thú đến trường

- Mất các kỹ năng phát triển đã có trước đây

Dấu hiệu trẻ bị bỏ mặc

- Tăng trưởng kém hoặc tăng cân hoặc thừa cân

- Vệ sinh kém

- Thiếu quần áo hoặc vật dụng để đáp ứng nhu cầu thể chất

- Lấy thức ăn hoặc tiền mà không được phép

- Giấu thức ăn để ăn sau

- Thành tích kém tại trường

- Thiếu sự chăm sóc y tế thích hợp

Hành vi của cha mẹ

Đôi khi, thái độ hoặc hành vi của cha mẹ cũng tiềm ẩn những dấu hiệu cảnh báo đỏ về hành vi ngược đãi trẻ em. Các dấu hiệu cảnh báo ở phụ huynh bao gồm:

- Tỏ ra ít quan tâm đến trẻ

- Dường như không thể nhận ra sự đau khổ về thể chất hoặc cảm xúc ở trẻ

- Đổ lỗi cho trẻ

- Liên tục coi thường hoặc mắng nhiếc trẻ, gọi trẻ bằng các từ ngữ tiêu cực, chẳng hạn như "vô giá trị" hoặc "xấu xa"

- Kỳ vọng trẻ quan tâm, chăm sóc mình và có vẻ ghen tị với các thành viên khác trong gia đình khi họ nhận được sự quan tâm từ trẻ

- Sử dụng hình thức kỷ luật thể chất khắc nghiệt

- Yêu cầu mức độ hoạt động thể chất hoặc thành thích học tập không phù hợp

- Hạn chế trẻ tiếp xúc với những người khác một cách nghiêm trọng

- Đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn hoặc không thuyết phục về vết thương của trẻ hoặc không giải thích gì cả.

Theo Mayo Clinic, các chuyên gia sức khỏe trẻ em lên án việc sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức, nhưng một số người vẫn đánh đòn như một cách để kỷ luật con cái của họ. Bất kỳ hình phạt thể chất nào cũng có thể để lại những vết sẹo về mặt tinh thần. Các hành vi của cha mẹ gây ra đau đớn, tổn thương thể chất hoặc tổn thương tinh thần có thể là hành vi ngược đãi trẻ em, ngay cả khi chúng được thực hiện với lý do dạy dỗ con cái.

Nếu bạn nghi ngờ con mình hoặc một đứa trẻ khác bị bạo hành, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

(Nguồn: WHO, Mayo Clinic)

Theo Cục Trẻ em Việt Nam, nếu muốn báo cáo vụ việc liên quan đến xâm hại hay bạo hành trẻ em, cách đơn giản nhất là gọi điện cho tổng đài quốc gia 111, lập tức cơ quan này sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi dẫn đến nguy hại cho tính mạng và sức khỏe của trẻ em.







