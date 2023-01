Vụ bé gái 3 tuổi rơi xuống cống thoát nước: Người mẹ kể lại phút giải cứu căng thẳng

Như PNVN đã đưa tin, ngày 5/1, lãnh đạo xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối 4/1. Vào khoảng thời gian này, một bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. Nắp cống đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298 nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy sự việc, trong cống có nước chảy xiết nên cháu bé bị cuốn trôi trong ống cống. Độ sâu cống khoảng 1-2 m.

Ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc, chính quyền đã giao công an lập biên bản và đang xác minh ống cống trên do đơn vị thi công không che chắn hay do người dân tự bật lên để sửa chữa.

Người dân cậy nắp cống giải cứu cháu bé.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, chị T.H.H. (mẹ bé gái) cho biết, vào khoảng 20h tối 4/1, khi con đang chơi ở trước cửa nhà thì bất ngờ bị rơi xuống cống thoát nước. Rất may mắn là ông nội của bé đã nhìn thấy và hô hoán mọi người đến ứng cứu kịp thời. Thời điểm xảy ra sự việc, dưới cống rất nhiều nước đang xả ra đồng.

"Lúc con tôi bị rơi xuống nước chảy xiết lắm, mọi người phải chạy ra đón lõng ở đầu cống. Tuy nhiên một lúc sau vẫn không thấy con đâu, chồng tôi và nhiều người đã ra chỗ vách ngăn, cậy từng nắp cống để tìm, cứu con lên", chị H. kể.

Chị H. cho biết, khi xảy ra sự việc, nắp cống không được che đậy hay có biển cảnh báo gì. Khi được vớt lên, người con gái chị tím tái hết. Hiện con chị đang ở trong bệnh viện để theo dõi viêm phổi do ngạt nước bẩn dưới cống.