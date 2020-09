Vụ bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát: Lập 14 công ty, trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động

Tối 8/9, cơ quan công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Cũng ngay trong ngày, cơ quan công an thực hiện việc khám xét nơi ở của ông Phát là một tòa biệt thự nguy nga nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khám xét một trụ sở công ty trên đường Trần Quang Khải.

Trao đổi trên báo Tiền Phong chiều nay (ngày 9/9), ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết: "Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2019, còn một công ty kinh doanh xăng dầu bên huyện An Dương vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế".

Cục trưởng Cục Thuế hải Phòng cũng cho biết đơn vị đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng.

Công trình gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Theo ông Trường, ngoài hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, các công ty của ông Phát chủ yếu buôn bán xăng dầu ra thị trường.

Như đã đưa tin, tối 8/9, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi "mua bán trái phép hoá đơn".



Ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.

Ông Phát hay còn gọi là Phát "Dầu" được biết đến là đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu nhiều lâu đài được cho là có giá trị hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Ngoài ra, ông Phát đồng thời là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.



(Tổng hợp)