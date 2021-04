Vụ bác sĩ bị tố chốt cửa, sàm sỡ thiếu nữ trong phòng: Điều chuyển công tác, không cho tiếp xúc với bệnh nhân

Liên quan đến vụ bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi ngay tại phòng bệnh, chiều nay, ngày 28/4, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình cho biết, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ Đ.V.Ph. - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, sau khi người nhà bệnh nhân có đơn phản ánh.



"Phía bệnh viện cũng có quan điểm thông tin khách quan sự việc, không bao che, bênh vực ai. Đến thời điểm này, ai đúng ai sai phải chờ vào kết luận của cơ quan thi hành pháp luật," ông Đồng Văn Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình cho biết.

Còn trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình thông tin: “Lúc đó gia đình chưa gửi đơn. Sau đó cơ quan Công an đã tới làm việc. Tất cả mọi việc cơ quan Công an đang thụ lý. Tôi chưa nắm được vì Công an chưa thông tin lại”.

Ngoài ra, sau hai lần đình chỉ công tác theo quy định, đến nay bệnh viện đã điều chuyển công tác bác sĩ Đ.V.Ph., không cho phụ trách khoa và tiếp xúc với bệnh nhân.

Trước đó, Báo Công Lý đưa tin, anh T.V.C (SN 1977, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã có đơn gửi Công an huyện Phú Bình, trình báo việc con gái anh là cháu T.H.L (SN 2004) bị bác sĩ Đ. V.Ph., (Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình) chốt cửa phòng bệnh, lợi dụng việc khám bệnh để để ôm, hôn cháu…

Bác sĩ Ph. khom người, chắp tay xin cháu T.H.L và gia đình bỏ qua (Ảnh: Công lý)

Cụ thể, vào trưa 31/3, cháu L. bị đau bụng nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình để khám. Sau đó, cháu L. được chẩn quán viêm ruột thừa cấp và chỉ định mổ vào chiều cùng ngày. Người mổ cho cháu L. là bác sĩ Ph.

Sau khi mổ xong, cháu L. được đưa về phòng điều trị. Đến gần 12h ngày 6/4, anh C. nhận được điện thoại của con gái hốt hoảng nói rằng bị bác sĩ Ph. sàm sỡ .

Theo anh C., khi anh đến bệnh viện để làm việc thì bác sĩ Ph. thừa nhận có cầm tay cháu L. chứ không thừa nhận việc ôm hôn cháu. Sau đó, vị bác sĩ liên tục xin lỗi và mong gia đình bỏ qua.

"Em xin anh đấy. Em lạy anh đấy. Có gì anh tha cho em lần này, con người với nhau, đây em nói thật. Những chuyện gì mà sai em lạy, em xin anh đấy. Em xin anh, xin chị. Em sẽ nói chuyện với anh chị sau. Em quỳ em xin anh chị. Chưa bao giờ em làm vậy…", theo video gia đình anh T.H.L cung cấp, bác sĩ Đ.V.Ph. khom người, chắp tay nói với gia đình anh.

Tuy nhiên, anh T.V.C, cho biết, đến ngày 8/4, ông Ph. tiếp tục gặp gia đình anh để xin giải quyết tình cảm và phủ nhận toàn bộ hành vi của mình. Thậm chí, ông này đe dọa sẽ kiện ngược lại gia đình về tội vu khống.



(Tổng hợp)