Vụ bác sĩ, điều dưỡng bị nhóm người đánh, bóp cổ: Chỉ phạt hành chính những người liên quan?

Vào tối 12/12, Trương Văn Dư (35 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (48 tuổi) đưa ông Lê Minh Hoàng (48 tuổi, cả 3 cùng ngụ thị trấn Năm Căn) đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau) để khâu lại vết thương ở đầu.

Khi một y sĩ đang khâu vết thương thì Dư đi vào, chửi y sĩ không tiêm thuốc gây tê làm chảy máu vết thương nhiều. Một bác sĩ sau đó tới khuyên can, khâu vết thương rồi cùng bệnh nhân Hoàng đi ra. Lúc này Dư xông vào đánh bác sĩ. Hoàng thấy vậy cũng tham gia đánh y, bác sĩ.

Theo Sài Gòn giải phóng, Công an thị trấn Năm Căn mời Dư, Hoàng, Vinh về làm việc, cả 3 đều nhận hành vi đánh người và gây rối làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện.

Nơi xảy ra sự việc: Ảnh: Người đưa tin

Theo tin từ Thanh niên online, Bệnh viện đa khoa Năm Căn đã có báo cáo gửi đến thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện này. Báo cáo nêu, sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc Biện viện đa khoa Năm Căn nhận được thông tin từ Công an thị trấn Năm Căn là chỉ phạt hành chính và cho những người liên quan về trong đêm.

Lãnh đạo bệnh viện cho rằng chỉ phạt hành chính những người hành hung y, bác sĩ là chưa thỏa đáng, đề nghị các cấp có chức năng xem xét, giải quyết nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



Nguồn trên cho hay, sau khi tiếp nhận báo cáo của bệnh viện, ông Võ Văn Hành (Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn) ký văn bản yêu cầu Công an huyện này phối hợp Công an thị trấn Năm Căn khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý vụ việc bác sĩ bị hành hung theo quy định pháp luật. Bệnh viện cũng đã trích xuất camera an ninh gửi Công an thị trấn Năm Căn để làm cơ sở pháp lý.

Về diễn biến vụ việc, báo Thanh niên dẫn báo cáo của bệnh viện cho hay, người nhà bệnh nhân Hoàng đã lăng mạ và chửi bới y, bác sĩ. Một đối tượng trong nhóm còn xông vào đánh, bóp cổ điều dưỡng Lâm Văn Fim. Bác sĩ Phan Thành Lập chạy tới thì bị nhóm người này đánh vào ngực và mang tai.

(Tổng hợp)