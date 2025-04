Vụ án Công ty Thuận An: Đã khởi tố 30 bị can, thu giữ gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD

Thông tin tới báo chí tiến độ điều tra vụ án xảy tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, thượng tá Vũ Thanh Tùng , Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra 3 vụ án có liên quan, với tổng cộng 30 bị can.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng thông tin về vụ án. Ảnh: Phạm Nam.

Các tội danh bị khởi tố: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, với số bị can đã khởi tố 22 người.

Vụ án xảy ra tại Ban quản lý hạ tầng đô thị TP HCM và các đơn vị liên quan với tội danh “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”. Số bị can đã khởi tố là 4 người.

Vụ án xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan với tội danh “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”. Số bị can đã khởi tố là 4 người.

Tổng số tiền đã thu giữ trong ba vụ án lên đến gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD, cho thấy quy mô và tính chất nghiêm trọng của các hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra nhận định, qua các con số và tình tiết vụ án, có thể thấy vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An không đơn thuần là vi phạm kinh tế đơn lẻ, mà mang dấu hiệu liên kết, lợi dụng vị trí, chức vụ để trục lợi có hệ thống, liên quan nhiều cấp quản lý và nhiều địa phương.

Việc thu giữ được khối tài sản lớn trong quá trình điều tra là một tín hiệu tích cực, góp phần quan trọng trong việc thu hồi tài sản Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân và dư luận xã hội đối với công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua, trong quý I/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu toàn quốc đã: Phát hiện, bắt giữ: 1.988 vụ với 3.234 đối tượng phạm tội về kinh tế, buôn lậu và tham nhũng. Trong đó, 1.766 vụ, 2.797 đối tượng liên quan đến tội phạm kinh tế; 222 vụ, 437 đối tượng liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ. Riêng Cục C03 đã khởi tố mới 9 vụ án, với 115 bị can.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Cảnh sát kinh tế toàn quốc đã khởi tố 15 vụ, 59 bị can liên quan đến tội phạm lãng phí – tăng 50% số vụ và 34% số bị can so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, nổi bật là hai vụ án lớn: Vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan. Ngày khởi tố, 2/1/2025 với tội danh “Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Số bị can là 12 người. Thiệt hại gây ra hơn 230 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) – liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM.

Ngày khởi tố ngày 2/3/2025. Tội danh “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Số bị can là 4 người. Thiệt hại xác định bước đầu 310 tỷ đồng. Nguy cơ lãng phí thêm 1.245 tỷ đồng.