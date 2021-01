Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can, tiếp tục truy bắt ông chủ Bùi Quang Huy

VKSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can trên. Đồng thời, phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.



Đối với bị can Bùi Quang Huy và một số bị can hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.