Kỳ án 42 năm mới tìm ra hung thủ: Cha ở suối vàng có thể ngậm cười

Tìm được thủ phạm nhưng không thể xử lý

Anh Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê (hiện đã chết, bị can trong vụ án giết người xảy ra năm 1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết trên Tuổi trẻ online, cơ quan điều tra đã gửi cho gia đình quyết định đình chỉ điều tra bị can với người cha đã khuất của anh.

Cả gia đình anh vô cùng vui mừng vì sau mấy chục năm sống trong tủi nhục thì giờ đã có thể "ngẩng đầu lên rồi" và cha anh có thể ngậm cười nơi chín suối.

Nguồn trên đăng tải hình ảnh quyết định đình chỉ điều tra bị can do Thượng tá Vũ Xuân Tiếu (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận) ký hôm 5/1/2022. Trong đó nêu: "Hành vi của ông Võ Tê không cấu thành tội phạm".

Cũng theo tờ quyết định, ông Tê bị công an huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) khởi tố ngày 1/8/1980 về tội "Giết người, cướp của".

Được biết, nạn nhân của vụ giết người, cướp tài sản là bà Phan Thị Khanh. Sự việc xảy ra vào ngày 31/7/1980, tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là Bình Thuận). Bà Khanh đã bị sát hại, cướp 1,6 lượng vàng.

Theo Tuổi trẻ, cán bộ điều tra viên nói với gia đình anh Ngọc về việc có thể làm đơn yêu cầu bồi thường oan sai theo quy định.

Đại tá Phạm Thật (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) thông tin trên VnExpress, khi điều tra lại vụ án, công an đã tìm được thủ phạm giết bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) 42 năm trước, là Trương Đình Chi (tức Trần Đình Khôi). Đáng nói, đối tượng Chi đã ít nhất ba lần thay đổi tên, tuổi.



Thượng tá Vũ Xuân Tiếu (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận) trả lời VnExpress, pháp luật hiện hành không thể xử lý đối tượng Chi vì đã hết thời hiệu xử lý. "Sắp tới, Công an Bình Thuận sẽ tiến hành các bước xin lỗi công khai, bồi thường oan sai theo quy định của pháp luật cho gia đình ông Tê", ông nói với nguồn này.



Được gọi đến cứu người rồi bị bắt giam ngay sau đó

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, buổi chiều hôm xảy ra án mạng - ngày 31/7/1980, ông Tê cùng hai con trai là Võ Ngọc, Võ Cường chuẩn bị đi câu cá. Khi đang mắc mồi, cha con ông Tê thấy bà Khanh đi ngang qua. Đến chiều tối, ông Tê và hai con chia hai hướng câu cá ở suối. Khi đi về nhà và đang dùng bữa khoảng 19h, có người hàng xóm tức tốc tới nói: "Chú ra gấp, chị Khanh bị trúng gió".

Ông Tê là người duy nhất rành về thuốc Nam trong xóm khi đó. Ông đến hiện trường thấy mẹ bà Khanh ôm con khóc, cơ thể người con gái nhiều máu. Ông Tê bắt mạch thì chẩn đoán bà Khanh đã tử vong.

Khi đó, mẹ bà Khanh chồm tay và nắm ống quần của ông Tê cầu xin cứu con gái, máu từ nạn nhân dính vào quần áo ông Tê.

Chỉ một ngày sau, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án giết người, cướp của và ông Võ Tê bị bắt tạm giam.



Đáng nói, theo nguồn trên, lần đầu ông Tê khai vết máu ở quần mình dính từ tay mẹ nạn nhân, công an sau đó xác minh thấy phù hợp với nhân chứng. Thế nhưng, bất ngờ sau đó, ông Tê lại khai rằng mình dùng tay sàm sỡ và bị bà Khanh lấy đòn gánh đánh, nên giật cây rựa ném trúng đầu nạn nhân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra sau đó xác định không đủ căn cứ chứng minh ông Võ Tê giết bà Khanh. Sau gần năm tháng bị tạm giam, ông được thả ngày 30/12/1980.

Cả quãng thời gian sau đó ông Tê sống lặng lẽ với mặc cảm của một thầy thuốc Nam vướng án giết người, cướp của. Ông Tê mất năm 1994 (62 tuổi), do bạo bệnh.

Ông Tê mất khi mang thân phận bị can và sau 42 năm, tới nay ông đã được "xóa thân phận" bị can.

"Cha tôi qua đời với nỗi oan không thể nào nguôi"

Chia sẻ trên Tuổi trẻ, anh Ngọc kể lại, anh và cha cùng tới hiện trường bà Khanh gặp nạn. Sau đó, anh bị mời lên xã Tân Minh làm việc, cha anh bị bắt giam.

Năm đó, anh Ngọc đang học lớp 7. Cha mang tiếng giết người và bị bắt, nhà nghèo, anh đi học bị bạn bè dè bỉu nên cả anh và các em nghỉ học.

Con cái thất học, gia đình tan hoang, khi anh Ngọc tới tuổi lấy vợ thì bị dân làng dị nghị "lấy chi con thằng giết người". Cha anh từ khi ở trại giam về thì ít tiếp xúc hàng xóm và không dám đi chữa bệnh cho ai.

Anh bày tỏ, cha mình đã sống những năm tháng cuối đời đầy tủi nhục và cay đắng...

"Cha tôi qua đời với nỗi oan khuất không thể nào nguôi. Bị hàng xóm xa lánh, bị họ hàng ở quê không nhìn mặt. Ông chết đi với sự ghẻ lạnh của nhiều người. Đó là nỗi đau không thể nào nói hết", anh Võ Ngọc trước đó chia sẻ trên Tuổi trẻ online.

Trong đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận và Trung ương để đề nghị xem xét đình chỉ bị can cho người cha đã mất, anh cũng nêu việc, thời điểm xảy ra vụ án có nhiều người dân tố cáo ông Trương Đình Khôi (SN 1954, tên thường gọi là Trương Chi) - thủ phạm giết bà Khanh. Ông Chi sau đó đổi cả họ tên thành Lê Minh Sơn.



Cũng theo Tuổi trẻ, anh Đỗ Thanh An (hộ khẩu thường trú ở Bình Định) đã rong ruổi khắp nẻo đường hàng chục năm, để tìm người sát hại mẹ mình - bà Phan Thị Khanh.

Từ năm 1986 anh đi tìm lại những người hàng xóm để ghi chép thông tin về vụ án. Năm 1990, anh viết đơn tố cáo ông Trương Đình Chi (còn có tên khác là Trương Đình Khôi) gửi cơ quan điều tra. Song khi đó không ai biết ông Chi ở đâu. Ông chi và vợ con đã biệt tăm sau 2 ngày vụ án xảy ra.

