Vụ 5 cảnh sát bị thương: Bắt tạm giam 4 người

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người trong vụ án "gây rối trật tự nơi công cộng xảy ra tại thôn Ván Ri (xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) vào tối 23/8.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Y Sa (SN 1992), Hồ Văn Chíu (SN 2000), Hồ Văn Thiên (SN 1995; cùng trú thôn Ván Ri, xã Húc) và Hồ Văn Nô La (SN 1982; trú thôn Tà Nùng, xã Húc).

Trước đó ngày 23/8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của công ty TNHH MTV ĐT năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị vận chuyển thiết bị là cánh quạt điện gió đi từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hoá) vào công trình xây dựng tại xã Húc (huyện Hướng Hoá).

Xe vận chuyển đi theo tuyến đường 587. Quá trình vận chuyển, xe gặp khó khăn khi di chuyển do cánh quạt điện gió có kích thước lớn trong khi người dân sống 2 bên đường 587 dựng tre, gia cố 1 số công trình. Công an tỉnh Quảng Trị đã bố trí 50 cán bộ chiến sĩ gồm Cảnh sát cơ động, công an huyện Hướng Hoá và cán bộ địa phương tham gia hỗ trợ việc vận chuyển.

Sự việc xảy ra tại xã Húc (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, khi xe chở cánh quạt điện gió đến thôn Ván Ri (xã Húc) thì vướng 1 số cây xanh 2 bên đường. Người dân địa phương lập tức xuất hiện yêu cầu xe dừng lại và thương lượng bồi thường.

Đại diện doanh nghiệp và người dân tiến hành thương lượng để bồi thường. Tuy nhiên, khoảng 19h30 cùng ngày, rất nhiều người xuất hiện tại hiện trường, la ó, ném đá, đập vỏ chai bia ném vào xe vận chuyển và lực lượng bảo vệ.

Vụ việc khiến 5 chiến sĩ công an bị thương phải đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong đó có 2 chiến sĩ bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng công an và các cơ quan chức năng sau đó đã được tăng cường đến hiện trường để xác minh, điều tra.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị, cho biết chiếc xe gặp sự phản đối của người dân là của dự án. Ngày 23/8 là lần đầu tiên phía dự án đưa cánh quạt vào để lắp đặt.

Một chiến sĩ bị thương được đồng đội hỗ trợ

Trước đó, Cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã cấp phép cho Dự án nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị của Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị vận chuyển thiết bị vào khu vực thi công,

Theo ông Nghị, dọc tuyến đường 587 mà xe vận chuyển đi qua, hai bên người dân dựng nhiều cọc tre cao, dựng lều tạm, tái xây dựng công trình đã được đền bù…, chỉ cần xe vận chuyển thiết bị va chạm là họ đòi đền bù với giá rất cao.

Cũng theo ông Nghị, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng xã, trong đêm 23/8, công ty mới đền bù cho 1 hộ dân 100 triệu đồng/ 2 cây gỗ.

Được biết, tỉnh Quảng Trị có 31 dự án điện gió với tổng công suất 1.177,2 MW được phê duyệt quy hoạch.