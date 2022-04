Vụ 4 nữ sinh đuối nước: 'Các bạn chìm dần, em chạy đi gọi người cứu nhưng không kịp'

Chiều 26/4, chính quyền địa phương xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã phối hợp với gia đình làm lễ mai táng cho 4 nạn nhân đuối nước tại nghĩa trang 2 xóm Thịnh Hồng và Tân Lập. Trước đó vào sáng cùng ngày, các cơ quan, ban, ngành huyện Nghĩa Đàn và tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương, chia buồn cùng các gia đình có con không may bị đuối nước.



"Vụ việc xảy ra chúng tôi lấy làm đau lòng. Thành thật xin được chia buồn với gia đình các cháu", lãnh đạo xã Nghĩa Lộc chia sẻ.

Đập nước Khe Giang nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Gần 1 ngày sau khi 4 bạn học đuối nước thương tâm, em Đặng Thị T.T. (SN 2008, trú thôn Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc) - người chứng kiến sự việc vẫn chưa hết sốc. Từ hôm qua đến nay, T. không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi một chỗ ở góc giường rồi khóc thương các bạn.

Anh Đặng Văn Tiến (bố T.) cho biết, sau khi xảy ra sự việc này, gia đình đã đưa T. về nhà ông bà ngoại rồi trấn an tinh thần, tránh bị sốc. Tuy nhiên, T. vẫn rất hoang mang, lo sợ, không chịu ăn uống gì.

Tối 25/4, cơ quan chức năng tìm thấy cả 4 nạn nhân dưới đập nước.

"Cả đêm qua cháu không chịu ngủ mà ngồi một mình dưới góc giường khóc các bạn. Gia đình giờ cũng chỉ biết an ủi cháu để cháu vượt qua", anh Tiến chia sẻ thêm.

Ngồi thất thần vô định, T. đưa tay quệt ngang đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ rồi kể lại, vào khoảng 14h30' ngày 25/4, em cùng 7 bạn học trong lớp ra đập nước Khe Giang chơi cho mát.

Khoảng 15 phút sau, em Nguyễn H.G. xuống bờ đập rửa chân thì không may bị sảy chân xuống vùng nước sâu. Lúc này, 4 bạn học đứng trên bờ đã lập tức chạy xuống cứu em G. nhưng cả 4 cùng bị rơi xuống đập nước.

Đứng trên bờ thấy vậy, T. lập tức chạy xuống bám lấy gốc cây rồi dùng cây sào đưa ra và kéo được bạn Nguyễn Thị M. vào bờ.

"Thấy các bạn gặp nguy hiểm em cũng chạy xuống bờ đập để cứu. Em may mắn bám vào được một gốc cây gần đó nên không bị rơi xuống nước. Sau đó, em lại chạy lên bờ tìm được cây sào rồi quay lại đưa ra cho bạn M. nắm vào và kéo được lên bờ. Còn 4 bạn ở xa quá không với được rồi cứ chìm dần xuống nước.

Đưa được bạn M. lên bờ, em chạy một mạch xuống nhà dân gần đó để gọi người lên cứu các bạn. Nhưng khi lên đến bờ đập, em và mọi người không thấy các bạn đâu nữa. Em không muốn nhớ lại giây phút đó nữa", T. vừa kể vừa òa khóc.

Trước đó như đã đưa tin, chiều 25/4 tại đập Khe Giang (xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã lập tức huy động lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Đến 18h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 4 nạn nhân.

Danh tính 4 học sinh bị đuối nước gồm: Nguyễn H.G., Võ Thị T.M., Hoàng Quỳnh Tr., Hoàng L.A.. Cả 4 nạn nhân cùng sinh năm 2008, học lớp 8D, trường THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

https://soha.vn/vu-4-nu-sinh-duoi-nuoc-cac-ban-chim-dan-em-chay-di-goi-nguoi-cuu-nhung-khong-kip-20220426160419018.htm