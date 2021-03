Vụ 3 căn nhà chứa hàng lậu: Bộ chỉ huy rà soát người thân cán bộ biên phòng liên quan buôn lậu hoặc "bảo kê"

Như đã thông tin, ngày 28/2 vừa qua, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà chứa hàng lậu có liên quan đến thượng tá Hoàng Văn Nam - phó Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn nhà có 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã tổ chức 2 cuộc họp với các trưởng phòng và trưởng các Đồn biên phòng trực thuộc.

Bộ chỉ huy đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng rà soát lại người thân trong gia đình như cha mẹ, vợ con, bà con ruột thịt của mình còn ai làm ăn bên biên giới và tham gia buôn lậu hoặc "bảo kê", tiếp tay cho buôn lậu không. Nếu có thì lập danh sách, báo cáo cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xử lý.

Số hàng lậu cơ quan chức năng phát hiện tại các căn nhà

"Theo tôi nắm được, trên tuyến biên giới, không có cán bộ biên phòng nào buôn bán qua lại biên giới và tham gia vấn đề hàng lậu", báo này dẫn lời Đại tá Nguyễn Thượng Lễ nói.

Được biết, tại thời điểm kiểm tra, ông Nam đang đi học ở Đà Lạt không có nhà. Sau đó, Bộ chỉ huy đã điều thượng tá Nam về để giải trình vụ việc liên quan.

"Toàn bộ số hàng này do chị vợ tôi thu mua rồi gửi tại nhà tôi. Bữa kiểm tra không có vợ tôi mà chỉ có con gái tôi thôi. Tôi cũng không biết chị vợ gửi đồ. Đến khi công an khám xét thì đơn vị thông báo tôi mới biết. Hiện tại tôi đã báo cáo toàn bộ vụ việc cho biên phòng tỉnh" - ông Nam trao đổi với PV trên Báo Tuổi Trẻ Online về số hàng mà cơ quan chức năng mới phát hiện liên quan đến nhà ông.

3 căn nhà tại phường Vĩnh Ngươn mà cơ quan chức năng kiểm tra trước đó gồm:



Căn nhà thứ nhất ở khóm Vĩnh Chánh 2, do vợ chồng ông Hoàng Văn Nam và vợ là bà Trần Thị Vàng làm chủ, lúc này có mặt con gái của ông Nam là chị H.T.N.M. (18 tuổi).

Căn nhà thứ hai cũng của vợ chồng ông Nam tại khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn, theo bà Trần Thị Vàng thì gia đình cho anh Lê Văn Lên (31 tuổi) thuê để làm cơ sở thu mua phế liệu, sửa chữa đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh. Tuy nhiên, gia đình bà và anh Lên không làm hợp đồng thuê nhà nên con gái bà đứng tên trong giấy phép kinh doanh với ngành nghề mua bán phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng.

Căn nhà thứ ba ở khóm Vĩnh Chánh 2, do bà Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị ruột bà Trần Thị Vàng) làm chủ hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn nhà có hơn 1.140 sản phẩm không có hoá đơn như: nồi, chảo, ấm nước inox, nồi cơm điện, bếp từ, ếp nướng, bàn là, đồng hồ, máy xay sinh tố, vợt cầu lông, bếp ga mini, máy phun sương, các loại quạt...

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Dũng nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa trong 3 căn nhà nói trên.

Theo thông tin trên Zing, bà Dũng trước đây mua bán hàng đã qua sử dụng tại chợ Gò Tà Mâu (Campuchia). Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên bà Dũng gom hàng về Việt Nam.



(Tổng hợp)