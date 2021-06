Vụ 2 tiếp viên khỏa thân trong quán karaoke giữa dịch COVID-19: Nhiều người không tới CA làm việc

Thông tin mới về vụ việc phát hiện nhóm nam nữ trong quán karaoke ở Đồng Nai giữa mùa dịch COVID-19, trưa 23/6, trao đổi trên báo Người Lao Động, ông Bùi Minh Quang, Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết phường đã mời chủ quán, quản lý quán karaoke và những người tụ tập, vui vẻ cùng 2 nữ nhân viên khoả thân, tất cả khoảng gần 20 người tại quán karaoke Thu Hằng lên làm việc.

Tuy nhiên, chỉ có quản lý quán và 9 người khác tới phường. Bước đầu, UBND phường đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt 9 người về vi phạm hành chính không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt 2 triệu đồng/người.

Về hành vi tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho hay phường đã lập biên bản nhưng hiện chủ quán "bỏ trốn", không hợp tác nên chưa thể ra quyết định xử phạt.

Về hướng xử lý trường hợp chủ quán "bỏ trốn", ông Quang cho biết cơ quan chức năng sẽ xác định ai là chủ đất quán karaoke trên, sau đó mời người này lên làm việc. UBND phường sẽ ra quyết định xử lý khi chủ quán karaoke tiếp tục không hợp tác.

Về các hành vi khác của chủ quán như để tiếp viên thoát y nhảy múa trong quán karaoke... thuộc thẩm quyền xử lý của UBND TP Biên Hoà, phường đang củng cố hồ sơ để gửi lên UBND TP xử lý.

Quán karaoke Thu Hằng (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, tin từ Công an Đồng Nai cho biết, khoảng 22 giờ 30 ngày 19/6, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an Thành phố Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Phong ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Thu Hằng (địa chỉ tại khu phố 9 phường Tân Phong, Biên Hòa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tấp nập với khoảng 20 khách và nhân viên đang hát karaoke. Đặc biệt, tại một phòng hát, lực lượng chức năng phát hiện có 2 nhân viên nữ khỏa thân đang phục vụ nhảy múa và hát karaoke với khách.

Cơ sở karaoke Thu Hằng (Ảnh: CA Đồng Nai)

Ngay sau đó, công an đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, bước đầu, các nhân viên thoát y khoả thân khai nhận đã thoả thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam, với mục đích thu hút khách và lôi kéo nhận khoản tiền "bo" từ khách.

Lực lượng chức năng xác định, cơ sở karaoke Thu Hằng đã mở cửa đón khách, bất chấp quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về quyết định tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid -19.

Mặc dù có quy định dừng hoạt động karaoke nhưng để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho tắt đèn và khoá cửa sau khi đón khách vào bên trong và bố trí người canh gác rất cẩn mật. Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng sẽ thông báo để bên trong tẩu thoát.

(Tổng hợp)