Vụ 2 người bị chủ nhà bắn chết: Đang đứng ngoài cổng thì bị bắn nhiều phát vào đầu, ngực

Ngày 7/5, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra tại xã Nghi Kim (TP. Vinh) 5 ngày trước. Nghi can gây ra vụ án mạng là Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, Nghi Kim) đã được cơ quan công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ việc.



Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã có kết quả giám định khẩu súng của nghi can Phú đã sử dụng và những vỏ đạn thu thập được tại hiện trường. Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng này là súng quân dụng.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Trong ngày 7/5, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bổ sung với nghi can Cao Trọng Phú về tội Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Được biết, trước đó giữa Cao Trọng Phú và Đặng Ngọc Anh có chung tiền mua một miếng đất. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc và miếng đất này.

Sáng 30/4, Đặng Ngọc Anh, Ngô Quang Hưng và một người đàn ông khác đi xe Jeep đến nhà Cao Trọng Phú để giải quyết mâu thuẫn.

Công an điều động xe bọc thép, nhiều lực lượng đến vận động thuyết phục nghi can Phú ra đầu hàng.

Khi đứng trước cổng, giữa nhóm người này xảy ra mâu thuẫn với Cao Trọng Phú. Sau một lúc cãi cọ, Cao Trọng Phú đã rút khẩu súng ngắn bắn nhiều phát vào đầu, ngực khiến Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh tử vong tại chỗ. Riêng người đàn ông thứ 3 bỏ chạy được nên thoát nạn.

Sau khi gây án, Phú để mặc 2 thi thể tại chỗ rồi đóng cửa nhà cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ Phú.

Phú buông súng đầu hàng sau 6 giờ cố thủ.

Sau 6 giờ cố thủ, Cao Trọng Phú được vận động thuyết phục nên buông súng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.