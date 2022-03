“Võ sư Nam Anh Kiệt và Flores lợi hại hơn nhiều so với các võ sư Vịnh Xuân ở Trung Quốc”

Diễn đàn võ thuật Trung Quốc đăng video tổng hợp về 2 trận đấu của Flores và Nam Anh Kiệt

Ở Việt Nam, các trận đấu của hai võ sư Nam Anh Kiệt và Pierre Flores (phái Vịnh Xuân Nam Anh) với võ sĩ không chuyên Lưu Cường đã diễn ra từ khá lâu, song bất ngờ là mới đây, một diễn đàn võ thuật tại Trung Quốc lại đăng video về 2 trận đấu này kèm theo hàng trăm bình luận tán dương hai môn đồ của phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Đoạn video này thậm chí thu hút tới hơn 93 ngàn lượt xem sau vài ngày đăng tải, với hơn 500 lượt "like". Rất nhiều CĐV yêu võ thuật ở Trung Quốc đánh giá rằng Nam Anh Kiệt và Flores có trình độ thực chiến cao hơn hẳn so với các võ sư Vịnh Xuân Trung Quốc. Đây là điều đáng chú ý nhất bởi Trung Quốc mới chính là cái nôi sản sinh ra môn phái Vịnh Xuân Quyền.

-"Các võ sư Vịnh Xuân Quyền ở Việt Nam giỏi hơn võ sư Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc rất nhiều. Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc chỉ tập để dưỡng sinh chứ không thể mang lên chiến đấu trên võ đài". – một ý kiến bình luận từ Trung Quốc.

-"Lần đầu tiên tôi được chứng kiến những trận đấu thật sự của Vịnh Xuân do người nước ngoài sử dụng chứ không phải người Trung Quốc. Những trận đấu này cho chúng ta thấy rằng Vịnh Xuân và một số môn võ Trung Quốc thiếu cách huấn luyện khoa học và có hệ thống, đặc biệt là thiếu đưa vào thực tiễn để phát triển" – một ý kiến khác từ Trung Quốc.

-"Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trận đấu của các võ sư phái Vịnh Xuân. Phải công nhận rằng võ sư người Canada (Flores) và Việt Nam (Nam Anh Kiệt) thi đấu thực dụng và xuất sắc hơn nhiều so với các võ sư Vịnh Xuân ở Trung Quốc mà tôi từng thấy".

-"Trên thực tế, võ cổ truyền Trung Quốc bao gồm cả Vịnh Xuân vẫn có những nhân tố tiềm năng nhưng thật không may, do vấn đề môi trường, sự phát triển của các môn võ này ở Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có đất phát triển. Đó là lý do mà cùng xuất phát từ một môn phái nhưng các võ sư Trung Quốc đang dần kém đi so với các võ sư ở nước ngoài" – một ý kiến khác phân tích.

Một ý kiến khác lại cho rằng: "Sức mạnh của võ sư người Canada và Việt Nam đủ để tạo thành một liên minh võ thuật đa quốc gia, có thể đập tan võ thuật cổ truyền ở Trung Quốc".

"Thật đáng buồn cho Vịnh Xuân và võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Người nước ngoài cũng tập các môn này nhưng quay về với bản chất là chiến đấu. Trong khi đó, các võ sư Trung Quốc suốt ngày bám vào những quy tắc, không chú trọng vào thực chiến nên gần như chỉ thất bại mỗi khi giao đấu".

-"Vịnh Xuân Việt Nam nguồn gốc vẫn xuất phát từ Vịnh Xuân Trung Quốc, bản chất là như nhau nhưng các võ sư tập Vịnh Xuân Việt Nam theo cách nghiêm túc hơn. Phần lớn các võ sư Vịnh Xuân Trung Quốc chỉ tập vì danh vọng và tiên bạc".

