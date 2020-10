Võ sĩ gốc Việt tuyên bố có thể cho Martin Nguyễn “đi ngủ" chỉ sau 10 giây

Nhà vô địch hạng lông của đấu trường MMA danh giá nhất châu Á ONE Championship, Martin Nguyễn chuẩn bị có trận bảo vệ đai trước võ sĩ người Mỹ gốc Việt Thành Lê tại sự kiện ONE: Inside The Matrix, diễn ra ngày 30/10 tới tại Singapore.

Mới đây, website Onefc.com đã đăng tải những phát biểu vô cùng tự tin của Thành Lê trước thềm trận đại chiến với Martin Nguyễn. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt Nam tuyên bố dù trận đấu diễn ra trong 10 giây hay bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ khiến Martin Nguyễn phải "đi ngủ", nghĩa là bị hạ knock-out.

"Đó sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một chiến thắng knock-out. Có thể chỉ sau 10 giây sau khi tiếng cồng vang lên, hoặc cho dù là 5 phút, 10 phút hay 15 phút đi chăng nữa, chắc chắn anh ta sẽ phải "đi ngủ".

Trận đấu sẽ kết thúc trong vòng bao lâu? Điều đó phụ thuộc vào cách tiếp cận của Martin Nguyễn. Nếu anh ta dám thi đấu đôi công với tôi, có thể cuộc chiến này sẽ khép lại rất nhanh thôi".

Thành Lê (phải) rất tự tin vào kịch bản hạ knock-out Martin Nguyễn.

Sau khi gửi chiến thư đe dọa tới Martin Nguyễn, Thành Lê khẳng định rằng trong thời gian qua, anh đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ tại Louisiana, Mỹ trong bối cảnh mà nhiều võ sĩ phải gác lại việc tập luyện do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Thời gian qua, tôi vẫn luyện tập như bình thường. Tôi và bạn bè vẫn tiếp tục giúp đỡ nhau trong việc luyện tập luyện ở những phòng tập nhỏ. Tôi tiếp tục rèn luyện, phát triển các kỹ năng của mình để trở thành người giỏi nhất có thể".

Theo website Onefc.com, Thành Lê không hề kiêu ngạo khi tuyên bố anh sẽ hạ đo ván Martin Nguyễn để giành chiếc đai vô địch ONE Championship hạng lông.

Dù đã 35 tuổi nhưng Thành Lê vẫn còn cực kỳ sung mãn. Minh chứng là ở ba trận gần nhất, anh đều đánh bại đối thủ và tất cả đều là chiến thắng bằng knock-out.

Thành tích chuyên nghiệp của Thành Lê cũng là rất ấn tượng. Anh đấu 13 trận với kết quả thắng 11, thua 2, trong đó có tới 10 chiến thắng bằng knock-out.

Dù đã 35 tuổi nhưng Thành Lê vẫn rất sung mãn.

So với Thành Lê thì võ sĩ người Australia gốc Việt – Martin Nguyễn có lợi thế chút ít về sức trẻ (31 tuổi). Thành tích của Martin Nguyễn cũng tương đối ấn tượng với việc đấu 16 trận, thắng 13, thua 3. Trong đó, hai trận gần nhất của anh cũng đều là những chiến thắng bằng knock-out.

Ở cuộc đại chiến ngày 30/10 sắp tới giữa hai võ sĩ đều mang gốc Việt, do đây là trận thượng đài tranh đai vô địch trên trận này sẽ bao gồm 5 hiệp (mỗi hiệp 5 phút). Cũng vì vậy, chiến thuật là yếu tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng quyết định thắng bại cho hai võ sĩ.

Với người hâm mộ võ thuật ở nước ta, đây là trận đấu thu hút sự quan tâm lớn do cả hai võ sĩ đều mang gốc Việt. Với trình độ tương đối cân bằng, hai võ sĩ hứa hẹn sẽ cống hiến một màn thi đấu đỉnh cao, làm mãn nhãn các khán giả.