Vỡ mộng World Cup, CĐV Indonesia tấn công trọng tài

Phút 86 trong trận đấu giữa Indonesia và Iraq, tiền đạo Ole Romeny phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Ma Ning. Cầu thủ của Indonesia phạm lỗi với hậu vệ Iraq. Tuy nhiên, việc cầu thủ áo trắng lăn lội trên sân câu giờ, cùng một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài khiến tình hình trở nên mất kiểm soát.

Cổ động viên Indonesia liên tục ném các vật thể lạ như cốc nước, chai và bất kể thứ gì có sức nặng hướng về phía trọng tài Ma Ning. Vị vua áo đen người Trung Quốc lập tức di chuyển vào khu vực an toàn và trao đổi với quan chức trận đấu.

CĐV Indonesia ném rất nhiều vật thể lạ xuống sân.

Sau một vài phút, trọng tài Ma Ning vẫn cho trận đấu tiếp tục. Nhưng chính các cầu thủ Indonesia phải tốn thời gian nhặt bỏ rác bij cổ động viên đội nhà ném xuống sân. Đội trưởng Jay Idzes phải tiến đến sát đường biên và ra dấu cho người hâm mộ xứ vạn đảo bình tĩnh hơn.

Dù vậy, cổ động viên Indonesia có lý do để phàn nàn về trọng tài. Phút 68, Zaid Tahseen phạm lỗi với Romeny khi cầu thủ này có pha xử lý bóng tinh tế và sắp ở thế đối mặt với thủ môn của Iraq. Trọng tài Ma Ning chỉ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ trực tiếp.

Trọng tài sinh năm 1979 sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng. Phút 90+11, ông Ma Ning bắt lỗi Diks bên phía Indonesia trong vòng cấm của Iraq. Tuy nhiên, chính Zaid Tahseen lại đánh nguội với cầu thủ đối phương. Ông Ma Ning rút thẻ vàng thứ 2 tương đương thẻ đỏ với Zaid. Nhưng Indonesia cũng không được hưởng phạt đền bởi Diks bị xác định đã cao chân trước.

Giấc mơ World Cup của Indonesia chính thức sụp đổ sau vòng loại thứ 4 khu vực châu Á. Họ thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út và 0-1 trước Iraq. Thầy trò HLV Patrick Kluivert xếp cuối bảng và không còn cơ hội đi tiếp.