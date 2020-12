Võ Hoàng Yến khó chịu ra mặt, thẳng thắn chê đàn em “chơi dơ”

Tối 05/12, tập 2 "Đi Việt Nam đi - Vietnam Why Not" với phần tranh tài của đội Quai Thao (Ngọc Diễm, Ngọc Châu, Tường Linh), Khăn Rằn (Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Kim Duyên), Nón Lá (Khánh Vân, Mâu Thủy, Hương Ly) đã được lên sóng truyền hình.

Nếu như ở tập mở màn, 3 đội chơi được khám phá những địa điểm ở TP.HCM thì trong tập này, BTC đưa ra những thử thách tại Cần Thơ - nơi có đặc trưng văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ.

Hương Ly (ở giữa - pv) liên tục bị đàn chị chê là "chơi dơ".

Tại phần thi "Đua" với yêu cầu bán hàng trên ghe, đội Nón Lá giành chiến thắng khi bán hết bánh mì với thời gian nhanh nhất. Khăn Rằn - bán nước xếp vị trí thứ 2 còn Quai Thoai về cuối vì khó khăn phải bán món nhiều công đoạn là bún.

Sang thử thách "Đẹp", 3 đội được cung cấp đạo cụ (lá chuối, vỏ dừa, bó cỏ, lưới cá, bu gà…) và ba đoạn nhạc nền để sáng tạo ra những đoạn clip vui nhộn. Vì lá đội dẫn đầu ở phần thi trước, Nón Lá có quyền được chọn đạo cụ trước.

Khi thấy Hương Ly (Nón Lá) lấy quá nhiều đạo cụ và thẳng thắn tuyên bố "có quyền mà", các người đẹp ở đội khác đã bày tỏ thái độ khó chịu ra mắt.

Hoàng My (Khăn Rằn) nói: "Cuộc đua mới mới tập 2 mà bắt đầu gay go rồi, Hương Ly bắt đầu khai màn đó".

Tiếp lời đồng đội, Võ Hoàng Yến đánh giá: "Phương diện là thí sinh thì làm vậy cũng đúng. Nhưng lấy nhiều như vậy có dùng được hết không? Chưa tính đến chuyện bị trừ điểm. Người ta bảo tham thì thâm đó".

Hương Ly thẳng thắn cho rằng: "Mình có hơi xấu tính và nghe lỏm thấy đội khác thích chọn hoa (đạo cụ - pv). Và đội mình thắng thì có quyền chọn trước, tập sau thắng đi rồi nói chuyện tiếp".

Không hài lòng thái độ của đàn em, Võ Hoàng Yến đánh giá: "Hương Ly chơi hơi dơ khi lấy hết đồ. Chúng ta là chị em thì phải chừa một, hai đường sống cho người khác chứ". Và ở phần thi này, đội Khăn Rằn chiến thắng còn Quai Thao, Nón Lá đồng hạng nhì.

Võ Hoàng Yến thể hiện sự thẳng thắn khi tham gia truyền hình thực tế.

Ở thử thách "Độc" với việc phải bắt chuột trong không gian định sẵn, Hương Ly không ngần ngại lấy cắp chuột của đội Khăn Rằn để mang về đội mình.

Khi được nhận xét về đối thủ, Võ Hoàng Yến nhấn mạnh: "Hương Ly đang là một trong những nhân vật được gọi là thánh chơi dơ của chương trình". Trải qua thêm một vài phần thi, tổng kết tập 2, Nón Lá đang tạm dẫn đầu, xếp sau là Khăn Rằn, Quai Thao.