Vợ dùng kéo ném trúng ngực chồng, tử vong

Ngày 6/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, khiến 1 người đàn ông tử vong vào trưa cùng ngày.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Đào Ngọc Đức (48 tuổi), bà Võ Thị Phương (46 tuổi, cùng trú đường Trần Bình Trọng, phường An Mỹ) xảy ra xích mích, mâu thuẫn rồi to tiếng với nhau.

Khoảng 11h45, trong lúc cãi vã, bà Phương cầm 1 cây kéo rồi ném về phía người chồng. Cây kéo sau đó đâm thẳng vào ngực ông Đức.

Bà Phương cùng hàng xóm nhanh chóng đưa ông Đức đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết, vợ chồng bà Phương có 2 người con, 1 trai, 1 gái.