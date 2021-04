Vợ diễn viên Kinh Quốc từng tố bị vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ lừa 50 tỉ đồng

Đưa chị dâu mang tiền đi cho vay "nóng"

Đến ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ phát thông báo truy tìm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền trên. Vụ việc do 2 cha con ông Lê Thái Thiện hay còn gọi là "Thiện Soi" và Lê Thái Phong (cùng trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) thực hiện.



Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) - người được biết đến là nữ "đại gia" bất động sản, vợ của diễn viên nổi tiếng Kinh Quốc và bà Đặng Thị Tuyết Lan (SN1966, chị dâu bà Trà, cùng trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ai là bị hại và có liên quan đến hành vi của bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ (KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, SĐT 02543.876.125 hoặc 0938.003.969 gặp ĐTV Nguyễn Văn Huy) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, khuya 7/4, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình khám xét nơi ở của 2 bị can, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Trong quá trình khám xét nhà của Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong, cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho ông Thiện vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất từ 2.000-3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trà và Lan đã thu lợi bất chính hơn 106 triệu đồng, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đưa tin.

Một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, mỗi lần cần vay “nóng”, cha con “đại gia” Thiện Soi hỏi Trà là ngay lập tức bà này đưa tiền cho chị dâu chở tới giao. Tiền lãi được tính theo ngày và bà Lan là người thu hồi cùng với tiền gốc đưa về cho Trà. Sau khi vay tiền, cha con đại gia “Thiện Soi” đem cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bị can Lan là đồng phạm giúp sức cho bị can Trà.



Bà Trà từng tố bị vợ nguyên Giám đốc sở Nội vụ lừa 50 tỉ



Liên quan đến vụ việc trên, theo nguồn tin của báo Thanh niên, hiện bà Trà đang là bị hại của bị can Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Theo tìm hiểu của PV báo trên, năm 2019, khi bà Trà đang ở Mỹ thì bà Loan gọi điện đề nghị vay 50 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng trong thời gian 3 ngày. Vay được tiền, bà Loan không trả mà bỏ trốn cùng với khoản nợ hàng chục tỉ đồng vay mượn của nhiều người khác.

Sau đó, bà Trà cùng nhiều nạn nhân khác làm đơn tố cáo bà Loan đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian lẩn trốn, mới đây bà Loan đã đến Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trình diện và bị bắt tạm giam ngay sau đó.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 8/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong quá trình điều tra, bà Loan đã làm đơn tố "ngược" bà Trà và nhiều người khác về hành vi cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, bà Loan không cung cấp được tài liệu, chứng cứ cho cơ quan điều tra để chứng minh bà Trà cho vay lãi suất cao cho CQĐT. Sau đó, bà Loan đã rút đơn không tố cáo bị can Trà.

