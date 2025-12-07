Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ diện, có quyết định đặc biệt ngày gả ái nữ

Sáng nay, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ tổ chức lễ gia tiên tại biệt thự, với sự góp mặt của người thân trong gia đình. Không khí đang bắt đầu tấp nập, khẩn trương khi mọi thứ chuẩn bị đều đã sẵn sàng cho ngày đặc biệt của ái nữ. Từ trước đó, các thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc - Justin Cohen đã được hé lộ, thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây nhất, trước giờ diễn ra lễ gia tiên, phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên đã xuất hiện trong bộ áo dài vàng, mái tóc được búi cao, toát ra khí chất sang trọng, quý phái. Vợ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang khá tất bật, kiểm tra lại những công đoạn cuối cùng để đảm bảo lễ gia tiên của con gái được diễn ra trọn vẹn, đúng theo ý muốn.

Đáng chú ý, quyết định lựa chọn màu áo dài vàng của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong lễ gia tiên của con gái cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Theo nhiều quan niệm, việc lựa chọn áo dài vàng trong đám cưới như một cách để thể hiện về sự sang trọng, giàu có, thịnh vượng. Bên cạnh đó, doanh nhân Thủy Tiên lựa chọn màu áo dài này cũng làm tôn lên sự nhẹ nhàng, mềm mại cũng như vẻ đẹp truyền thống.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên diện áo dài vàng, sắc vóc tuổi 55 trẻ trung khó tin

Bên cạnh đó, sắc vóc của bà Thủy Tiên cũng khiến bất cứ ai nhìn cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong tà áo dài truyền thống, nữ doanh nhân khoe trọn nhan sắc trẻ trung, thanh lịch. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ gây ấn tượng với thần thái nhẹ nhàng, phong thái sang trọng, không hổ danh đẳng cấp “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Việt một thời.

Ở tuổi 55, nhan sắc qua camera thường của vợ tỷ phú vẫn luôn gây trầm trồ. Ai nấy đều phải dành lời khen bởi gương mặt “hack tuổi” của nữ doanh nhân. Cùng với đó, phong độ nhan sắc của bà Thủy Tiên vẫn luôn giữ vững, dù chuẩn bị lên chức mẹ vợ vẫn trẻ đẹp, cuốn hút.

Không chỉ nữ doanh nhân, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng có quyết định tương tự trong ngày vui của ái nữ. Vị doanh nhân này cũng xuất hiện trong bộ áo dài màu vàng, cùng tone và chất liệu với vợ. Ở tuổi 75, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng vẫn giữ được phong độ, khỏe khắn và lộ rõ gương mặt hạnh phúc khi gả con gái đi lấy chồng.

Các thành viên trong gia đình cũng đều chọn diện áo dài sang trọng Một số hình ảnh trong lễ gia tiên sáng nay

Về đám cưới của Tiên Nguyễn, được biết, tối nay 7/12, buổi tiệc sẽ diễn ra tại một trung tâm sự kiện hội nghị hạng sang ở TP.HCM. Cặp đôi không có quy định cho khách mời về hình ảnh, chỉ yêu cầu diện trang phục theo dresscode.

Theo dự đoán của hội ăn cưới online, ngày trọng đại của Tiên Nguyễn - Justin sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Vì vậy địa điểm tổ chức đám cưới cũng phần nào thể hiện đẳng cấp của cô dâu chú rể đồng thời phải đảm bảo sự thoải mái cho khách mời.