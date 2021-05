Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn

"Sau rất nhiều suy nghĩ và nỗ lực trong quan hệ giữa hai chúng tôi, chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình", vợ chồng tỷ phú thông báo trên Twitter.

Cặp đôi này đã cùng nhau thành lập tổ chức thiện nguyện Quỹ Bill và Melinda Gates năm 2000. Từ đó, quỹ đã chi 53,8 tỷ USD cho nhiều sáng kiến đa dạng liên quan tới y tế toàn cầu, xóa đói giảm nghèo...

"Chúng tôi đã nuôi nấng 3 đứa con tuyệt vời và gây dựng một quỹ từ thiện hoạt động khắp thế giới nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống hiệu quả, khỏe mạnh", trích thông báo của vợ chồng tỷ phú, "Chúng tôi tiếp tục chia sẻ một niềm tin vào sứ mệnh ấy và sẽ cùng nhau duy trì công việc ở quỹ, nhưng chúng tôi không còn tin mình có thể cùng chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn kế tiếp của cuộc đời".

Bill Gates là một trong những tỷ phú giàu có nhất hành tinh. Theo xếp hạng của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của ông Gates là 137 tỷ USD.

Bill, 65 tuổi và Melinda Gates, 56 tuổi gặp gỡ ở Microsoft - công ty mà Bill Gates sáng lập và ở thời điểm đó ông đang là giám đốc điều hành, cụ thể là tại một bữa tối làm việc ở New York năm 1987. Melinda đã mô tả cuộc gặp gỡ trong cuốn sách của mình "The Moment of Lift"

"Tôi tới muộn và tất cả các bàn đã có người ngồi, ngoại trừ một bàn đặt hai ghế cạnh nhau. Tôi ngồi vào một ghế. Vài phút sau, Bill tới và ngồi vào ghế còn lại".

Cặp đôi kết hôn năm 1994 tại Hawaii.

Trong năm qua, ông Bill Gates và bà Melinda Gates đã tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19 và nỗ lực phát triển các phương pháp chữa trị, cũng như vaccine và phân phối khắp thế giới thông qua quỹ từ thiện của mình.

Tháng 3 năm 2020, Bill Gates đã rời khỏi hội đồng quản trị của Microsoft và Berkshire Hathaway để "dành nhiều thời gian hơn cho các ưu tiên từ thiện của mình", bao gồm cả nỗ lực xử lý biến đổi khí hậu.