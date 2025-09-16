Vợ chồng ở Đà Nẵng tiết kiệm được 1 nửa thu nhập, cách chi tiêu không ai chê nổi

Đang phải đi thuê nhà và nuôi con nhỏ, nhưng cặp vợ chồng này vẫn tiết kiệm được tới 50% thu nhập mỗi tháng. Rõ ràng đây là tỷ lệ tiết kiệm quá lý tưởng. Dẫu vậy, theo lời cô vợ chia sẻ, cả 2 vợ chồng vẫn đang khá lo lắng mỗi khi bàn tới chuyện tiền nong.

Ảnh minh họa

Cụ thể, cô cho biết: “Vợ chồng em ở Đà Nẵng, mới có 1 bé, hiện vẫn đang ở trọ. Chồng em làm kinh doanh tự do, thu nhập khoảng 30 triệu/tháng, em thì làm văn phòng lương cố định 10 triệu.

Bọn em tiết kiệm được 500 triệu. Chi tiêu trung bình hàng tháng cỡ 20 triệu, tiết kiệm 20 triệu.

- Tiền thuê nhà, điện nước: 3 triệu

- Học phí của con: 3,5 triệu

- Ăn uống cả nhà: 6 triệu

- Bỉm sữa: 2 triệu

- Tiền thuê mặt bằng kinh doanh: 3 triệu

- Xăng xe 2 người: 500k

- Gửi về quê cho ông bà: 2 triệu

Bọn em đang băn khoăn không biết có nên vay tiền mua đất ở quê để sau này về ở không, vì mua thì chắc chắn phải vay, cũng lo vay mà không trả được thì lại áp lực quá” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình rằng cách chi tiêu hiện tại của gia đình đã khá ổn. Tuy nhiên, nếu mua đất mà hết sạch tiền dự phòng lẫn tiết kiệm, thì có lẽ nên “thư thư” chút đã.

“Kiếm 40 triệu, tiêu 20 triệu là ổn rồi đó chứ, nhìn cách bạn liệt kê thì thấy cũng không nên cắt giảm chỗ nào. Có cố thì cố tăng thu nhập, đợi hòm hòm khoảng 700-800 triệu thì hẵng tính chuyện mua đất. Tại có con nhỏ mà không có 1 khoản dự phòng thì cũng không yên tâm được” - Một người khuyên.

“Mình nghĩ nên cố mua nhà ở Đà Nẵng thì hơn mua đất chứ nhỉ, tại phải ổn định rồi mới tính đến chuyện đầu tư ấy. Mua đất ở quê thì cũng là để đó, không có tiềm năng sinh lời. Còn mua nhà thì vừa có tài sản, vừa đỡ được tiền thuê và có thể tận dụng làm mặt bằng kinh doanh nữa nếu mua nhà đất” - Một người chia sẻ.

“Nếu chưa tự tin đủ khả năng trả nợ trong vòng 5 năm đầu tiên thì mình nghĩ chưa nên vay đâu. Với cả bạn đang tính mua đất để đó thì hơi phí, biết là có tài sản nhưng đằng nào mua thì cũng phải vay mượn, nên ưu tiên mua tài sản giúp mình tăng thu nhập, tạo ra dòng tiền hoặc ít nhất là phục vụ cuộc sống chứ” - Một người bày tỏ.

Vay tiền mua bất động sản, tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua đất, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36. Theo quy tắc này, bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ảnh minh họa

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 40.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 11.200.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 40.000.000 x 36% = 14.400.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua BĐS

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.