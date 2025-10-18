HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vợ chồng cụ ông 80 tuổi ở Ninh Bình thương vong bất thường

Minh Tuệ/VTC News |

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân cụ ông 80 tuổi tử vong, bên cạnh là người vợ đang nguy kịch.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ, Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vợ chồng cụ ông thương vong bất thường.

Vợ chồng cụ ông 80 tuổi ở Ninh Bình thương vong bất thường- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Trụ, cụ ông 80 tuổi cùng vợ sống trên địa bàn, con cháu không sống cùng. Xưởng may của người con gái đặt cạnh gia đình nạn nhân. Sáng nay (18/10), công nhân đến xưởng may thì phát hiện cụ ông tử vong trong nhà, cụ bà nguy kịch.

Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương. Cụ bà đi được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông báo, Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

* VTC News tiếp tục cập nhật...

