VNews nêu tên ông Lê Tùng Vân: Một phần những tố cáo của Lê Thanh Minh Tùng là có cơ sở

Lên sóng vào chiều ngày hôm qua (31/10), chương trình Nhận diện tuần này với chủ đề "Vụ lùm xùm ở Tịnh thất Bồng lai và những sự thật dần được hé mở" của truyền hình Thông Tấn (VNews) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận.



Tiếp nối những thông tin ồn ào thời gian qua liên quan tới hoạt động của "Tịnh thất Bồng Lai" cũng như đời sống cá nhân của ông Lê Tùng Vân, chương trình đã phần nào giải đáp loạt thắc mắc lan truyền trên mạng xã hội.

Chương trình "Nhận diện tuần này" của truyền hình Thông Tấn đã phần nào giải đáp những thắc mắc lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. (Ảnh cắt từ clip)

Chương trình mở đầu bằng việc đưa lại lời tố cáo của anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con của ông Lê Tùng Vân với một người ruột thịt, trên sóng livestream của nữ CEO Đại Nam cách đây không lâu.

Nghi vấn đặt ra ở đây là: "Tịnh thất Bồng Lai" có phải là cơ sở hoạt động dưới sự quản lý của Giáo hội Phật giáo? Những đứa trẻ đang sinh sống tại đây có đúng là trẻ mồ côi hay không? Có dấu hiệu trục lợi từ thiện từ lòng thương của đồng bào? Sự thật cuối cùng là gì...?

Để làm rõ vấn đề, ê-kíp chương trình đã trực tiếp phỏng vấn Hoà thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An.

Hoà Thượng Thích Minh Thiện cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là tu viện hợp pháp. (Ảnh chụp từ clip)

Tịnh thất Bồng Lai sau đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" có địa chỉ ở xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà (Long An). Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An thì "Thiền am bên bờ vũ trụ" không phải là tu viện hợp pháp và không do ban trị sự Giáo hội Phật giáo Long An quản lý. Hơn nữa, những người sinh sống tại đây cũng không phải là tu sĩ Phật giáo.

Ông Lê Tùng Vân - người tự xưng là hoà thượng Thích Tâm Đức, chỉ là một hình thức giả sư và có dấu hiệu lợi dụng Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của các tín đồ.

Thực tế đây là hình thức biến Gia thành Tự của gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, huyện Cần Đước, Long An) và người chủ trì từ năm 2015 - nay, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, An Giang)

Tại đây có khoảng 30 người đăng ký thường trú, tạm trú. Phần lớn những người sinh sống ở đây có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

Ông Nguyễn Văn Mưng (Trưởng ban Tôn Giáo tỉnh Long An) chia sẻ: "Qua xác minh của các cơ quan chức năng thì các trẻ em ở đây không phải là trẻ mồ côi, cơ nhỡ như lời ông Vân, bà Cúc nói, mà đều có mẹ. Vì vậy, Ban Tôn giáo cũng đề nghị chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Ngoài ra, ông Liêu Văn Bùng - Phó thủ tịch UBND huyện Đức Hoà, Long An cũng thông tin thêm người dân trong và ngoài nước, nếu ai muốn tài trợ hoặc hỗ trợ về mặt vật chất thì nên liên hệ địa phương để địa phương có hướng dẫn, thông tin chính thống.

Ông Bùng khẳng định một lần nữa là những đứa trẻ sống tại 'Thiền am bên bờ vũ trụ" đều có mẹ sống chung, không phải cô nhi và đây chỉ là hộ bình thường.

Ông Liêu Văn Bùng trả lời trên sóng truyền hình Thông Tấn.(Ảnh cắt từ clip)

Những hành vi sai trái của ông Lê Tùng Vân còn tiếp tục được phơi bày qua lời tố đầy bức xúc của ông Lê Hùng Dũng - em ruột bà Lê Thu Vân, vợ ông Lê Tùng Vân. Ông cho hay mình đã đưa đơn ra chính quyền để mọi người thấy Tịnh thất Bồng Lai là một nơi lừa đảo từ ngày xưa chứ không phải gần đây mới xuất hiện.



"Lừa đảo từ tinh thần, vật chất tiền bạc và rất nhiều thứ nữa. Lừa gạt bằng cách lấy mẹ tôi ra làm con mồi. Mẹ tôi đã mang tiền lên cho chị hai tôi, mà chị hai tôi là vợ ông. Cho chị hai tức là cho ông ấy rồi" - ông Dũng kể lại.

Ông Hùng Dũng và bà Tuyết bức xúc nói về những sai phạm của ông Lê Tùng Vân.

Không chỉ ông Dũng, bà Lê Thị Tuyết - người được ông Vân thuê dạy dỗ trẻ trong "thiền am" khẳng định mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì nói ra. Bà đã từng làm đơn tố cáo với nội dung "tập đoàn ông Lê Tùng Vân là những sư sãi giả mạo, lưu manh, lừa đảo, hiếp dâm và hành hung cô nhi".

"Tôi mong những cơ quan chức năng lật lại vụ án này và tìm ra những nhân chứng đó để lấy lại công bằng cho những nạn nhân trước đây" - bà Tuyết nói.

Một phần những lời tố cáo của anh Lê Thanh Minh Tùng là có cơ sở. Tuy nhiên, anh Tùng và những đứa trẻ ở "Tịnh thất Bồng Lai" có phải là kết quả từ những mối quan hệ bất chính của ông Lê Tùng Vân hay ông Tùng Vân có những hành vi dụ dỗ, ép buộc phụ nữ thì cần có những cuộc điều tra làm rõ tiếp theo.



"Đây không phải là cơ sở tôn giáo. Ban tuyên giáo Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Long An và các bộ ngành để xác minh. Nếu có sai phạm, ông Lê Tùng Vân có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức dân tộc và trái với truyền thống văn hoá của dân tộc thì sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng sẽ trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An giải quyết triệt để vấn đề này", bà Trần Thị Minh Nga - Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trả lời phỏng vấn trên VNews.