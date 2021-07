VN trả lời thông tin phân phối vaccine Trung Quốc viện trợ không đúng như thống nhất ban đầu

Trong cuộc họp báo chiều 8/7, trả lời yêu câu hỏi liên quan việc vừa qua, truyền thông Trung Quốc có đưa tin về việc kế hoạch sử dụng 500.000 liều vaccine nước này tặng cho Việt Nam không đúng với thống nhất ban đầu giữa 2 nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, như báo chí đưa tin, ngày 20/6, Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine của Sinopharm cùng với 502.400 bơm kim tiêm dùng 1 lần loại 1ml do Trung Quốc viện trợ. Số vaccine này sẽ được Việt Nam triển khai sử dụng theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ ngày 26/2/2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng chống Covid-19.

Đồng thời trên cơ sở đề nghị của Trung Quốc, Việt Nam sẽ tiến hành tiêm chủng cho các công dân Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, bà Hằng khẳng định.

Thông tin từ website Bộ Y tế Việt Nam cũng viết, 500.000 liều vaccine Vero-Cell mà Việt Nam tiếp nhận hôm nay sẽ được tiêm cho 3 nhóm đối tượng: Công dân nước CHND Trung Hoa làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại nước CHND Trung Hoa; người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với nước CHND Trung Hoa.



Trước đó, truyền thông Trung Quốc có đưa tin, một thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, kế hoạch phân phối vaccine của Việt Nam không phù hợp với Trung Quốc theo như thống nhất giữa 2 nước trước khi công bố kế hoạch phân phối.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho rằng, vaccine do Trung Quốc viện trợ nên được sử dụng cho nhóm công dân của nước này trước tiên.

Người Phát ngôn cũng cho biết thêm, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các quốc gia và tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm; tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế và đặc biệt là vaccine để cùng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở về bình thường.

Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vaccine, bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca, từ các chương trình của COVAX, nguồn mua, cũng như 1,4 triệu liều do chính phủ Nhật Bản trao tặng; 2.000 liều Sputnik V do Chính phủ Nga trao tặng; 500.000 liều vaccine của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ.

Ngày 7/7 vừa qua lô vaccine Pfizer đầu tiên đã đến Việt Nam với số lượng gần 100.000 liều. Chương trình COVAX cũng đã cam kết dành ưu tiên cho Việt Nam trong các đợt phân bổ tiếp theo và sẽ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Morderna do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp thông qua cơ chế COVAX, dự kiến sẽ đến Việt Nam trong tuần này. Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD.