VL World Cup: Ronaldo gặp lá thăm "tử thần"; Trung Quốc tuyệt vọng sau thông báo từ FIFA

Lá thăm "tử thần" tại vòng loại châu Âu

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu chứng kiến thể thức khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. 12 đội tuyển phải tranh nhau 3 tấm vé vớt đến với Qatar. Trong số đó bao gồm cả những tên tuổi như Italia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Ba Lan.

Và điều mà người hâm mộ lo lắng nhất đã đến, kết quả bốc thăm đưa Italia và Bồ Đào Nha rơi vào cùng nhánh đấu C. Nghĩa là tại Qatar 2022, thế giới bóng đá sẽ không được thấy các nhà ĐKVĐ Euro hoặc những Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Dias ở World Cup.

Trận thua tai hại trước Serbia trên sân nhà khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha phải đá play-off

Nhưng trước khi có thể bước vào trận đấu một mất một còn, Italia và Bồ Đào Nha phải vượt qua vòng bán kết cũng hứa hẹn đầy khó khăn. Italia gặp Bắc Macedonia trong khi Bồ Đào Nha chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ.

Một điều nữa càng khiến cho vòng play-off khó lường hơn là các trận đấu chỉ diễn ra duy nhất một lượt trận. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi, các đội bóng được đánh giá cao hơn cũng đứng trước nguy cơ ngã ngựa và trả giá bằng tấm vé World Cup.

Việc Italia hoặc Bồ Đào Nha (hoặc cả hai) sẽ vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tạo ra sự nuối tiếc lớn. Italia đang sở hữu lứa cầu thủ đồng đều, giàu khao khát và vừa lên ngôi tại Euro 2020. Trong khi với Bồ Đào Nha, World Cup 2022 rất có thể là lần cuối của Ronaldo - người sắp tròn 37 tuổi.

Đội tuyển Italia sẽ vắng mặt tại World Cup ngay sau khi vừa vô địch Euro?

Ngoài nhánh đấu trên, 2 nhánh đấu còn lại cũng đều rất khó đoán khi thực lực các đội tuyển không quá chênh lệch. Nhánh A gồm 2 trận bán kết Xứ Wales vs Áo, Scotland vs Ukraines. Nhánh B có 2 trận bán kết Nga vs Ba Lan, Thụy Điển vs CH Séc. Vòng play-off dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022.

Các nhánh đấu vòng play-off khu vực châu Âu, 3 đội đứng đầu mỗi nhánh giành vé vớt.





Bóng đá Trung Quốc tuyệt vọng

Hi vọng vẫn còn, đó là những gì mà truyền thông Trung Quốc nói về đội tuyển sau trận hòa 1-1 trước Australia. So với những màn trình diễn bạc nhược ở đầu vòng loại thứ ba, đoàn quân dưới quyền HLV Li Tie đã đạt được những bước tiến đáng kể. Các cầu thủ nhập tịch cho thấy khát khao và sự hòa nhập tốt hơn trong đội hình.

Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đang xếp thứ năm bảng B với 5 điểm trong tay, kém vị trí thứ ba (có suất đá play-off) của Australia 6 điểm. Giới chuyên môn xứ tỷ dân đánh giá nếu kiếm được 9-10 trong các trận còn lại, thầy trò HLV Li Tie sẽ có cơ hội tranh đoạt vị trí thứ ba bảng đấu.

Tuy nhiên, thông báo mới đây từ FIFA đã khiến niềm tin vào kỳ tích sứt mẻ đáng kể. Cụ thể, tại vòng play-off liên lục địa, đại diện châu Á sẽ phải đối mặt với đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng đây là kết quả "tệ nhất có thể" đối với các đội tuyển châu Á. Lâu nay, các đội tuyển Nam Mỹ chiếm ưu thế gần như tuyệt đối tại các trận play-off liên lục địa nhằm tranh vé vớt đến World Cup nhờ lực lượng gồm nhiều cầu thủ chất lượng và được trui rèn trong môi trường đẳng cấp.

Trung Quốc từng thua Uruguay 0-4 trong trận giao hữu vào năm 2010

Trong trường hợp vượt lấy được tấm vé play-off, đội tuyển Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một trong số những đối thủ tên tuổi như Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay và Peru. Theo đánh giá từ Sohu, hi vọng dành cho thầy trò HLV Li Tie xem như đã hết.

Trung Quốc 1-1 Australia | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)