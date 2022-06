Vịt quay âm dương: Độc quyền vị than tre, ra mắt sau 2 tháng đã "khuấy đảo" Sài Gòn

Vịt quay "âm dương'': Độc quyền vị than tre, ra mắt sau 2 'tháng ''phá đảo'' Sài Gòn

Chặt cho khách 1 con tứ vị đi chị…



…cho thêm chục bánh bao cho con mật ong mang về…”

Giữa trưa nắng, tại địa chỉ 1076, Quang Trung, Gò Vấp, Chị Ánh Tuyết - người nhượng quyền thương hiệu Phúc Mãn Lầu nổi tiếng ở Sóc Trăng… liên tục chỉ đạo nhân viên làm việc để hoàn thành đơn hàng giao khách đặc trước và khách mua mang về...

Bóng loáng bề ngoài, thấm vị bên trong

“Vịt ở đây được làm rất hấp dẫn, màu sắc thu hút, khi ăn vào thì lớp da rất giòn và vị vừa phải, không quá mặn. Đặc biệt, mình không thấy vịt có mùi như một số chỗ mà ngược lại rất thơm. Mình đã ăn vịt quay tứ vị và cảm thấy nó rất lạ khi có 4 vị kết hợp. Về giá tiền thì không quá mắc so với các thương hiệu khác.”

Đó là cảm nhận của bạn Hoàng Quyên - Sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP. HCM trong lần thứ 2 trở lại quán.

Vịt âm dương là món được thực khách ưa chuộng

Khi thực khách đến, vịt quay sẽ được nhân viên chặt ra và dọn cùng những thức ăn đi kèm như: Cải chua, dưa leo.. và sốt chấm độc quyền của quán. Chị Tuyết - chủ quán chia sẻ: “Quán sử dụng vịt loại to, chắc thịt, khi quay sẽ cho ra nhiều nước ngọt. Và lượng nước đó sẽ được dùng để làm nước chấm nên khi ăn khách sẽ cảm nhận được độ tinh túy.”

Hiện tại, quán có các vị vịt như: Da giòn mật ong, bóng đêm, tứ vị với giá thành giao động từ 360.000 đến 450.000 đồng một con.

Vịt quay bóng đêm hay còn biết đến với cái tên âm dương, chính là món làm nên thương hiệu của quán.

Sở dĩ có tên gọi đặc biệt là vịt âm dương bởi món ăn được kết hợp từ mè trắng và tinh than tre, tạo nên hai lớp da đen trắng bên ngoài tượng trưng cho hai màu sắc đối lập trong ngũ hành. Vì vậy, loại vịt này được khách hàng ưa chuộng trong những dịp giỗ, cúng hay thờ tụng.

Quán chỉ phục vụ mang về và làm theo đơn hàng đặt sẵn. Vịt ở Phúc Mãn Lầu khác với nhiều hàng khác là luôn làm nóng trực tiếp mà không chặt sẵn. Nhân viên ở đây có khoảng 5 người, luôn tay để phết đều mật ong lên vịt tạo độ bóng, giòn cho da. Theo lời chị Tuyết thì số lượng vịt làm ra chỉ bán trong ngày, khoảng 100 con và quán mở bán từ 7h sáng cho đến khi hết vịt mà không làm thêm.

Vịt quay “Phúc Mãn Lầu” theo cảm nhận của chúng tôi có phần da giòn rụm, bên trong là những thớ thịt mềm, đậm vị. Khi ăn kết hợp cùng nước chấm và một ít đồ chua đi kèm tạo nên sự hòa quyện. Tuy nhiên, phần nước chấm sẽ hơi mặn nếu không ăn kèm bánh mì hay bánh bao. Thực khách sẽ trả thêm 30.000 đồng nếu muốn mua thêm bánh bao chiên ăn cùng.

Còn với “vịt quay tứ vị”, thực khách sẽ được thưởng thức lớp da có mùi thơm lạ, đặc trưng khi kết hợp 4 hương vị: mè trắng, ớt, tinh than tre và truyền thống. Phần nhân của vịt được làm từ: xá bấu, nấm mèo và một số nguyên liệu khác được quán nêm nếm khá tròn vị. Đặc biệt, quán giữ lại trọn phần đồ lòng của con vịt mà không bỏ đi.

“Hiện tại, quán cũng đang thử nghiệm một số hương vị mới như: vịt hoàng kim, vịt mang vị hạnh nhân,rong biển… để tạo sự mới lạ và phù hợp với thị hiếu khách hàng… Đặc biệt trong thời gian tới, quán cũng sẽ có dịch vụ tạo hình, khắc chữ miễn phí lên vịt để tạo điểm nhấn…” Chị Ánh Tuyết tâm sự thêm về dự định phát triển của thương hiệu Phúc Mãn Lầu.

Phúc Mãn Lầu - vịt quay có một không hai

Người chủ sáng lập thương hiệu là anh Trương Ngọc Ẩn (SN 1981). Anh Ấn từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính – Kinh doanh và có công việc ổn định với mức lương cả nghìn đô/tháng. Thế nhưng, anh Ẩn lại quyết định từ bỏ tất cả để về quê kế nghiệp lò vịt quay của gia đình.

Nếu chỉ là vịt quay da thường, vịt quay lá mắc mật như các cửa hàng khác đều bán thì sẽ không tạo được sự khác biệt. Do vậy, anh Ẩn đã dày công nghiên cứu và sáng tạo ra loại vịt quay làm từ than tre, tạo ra màu đen như “cháy khét” nhưng lại vô cùng ngon miệng.

Món vịt quay và những đồ ăn đi kèm.

Sở dĩ, chọn tinh than tre để làm món vịt quay là do cơ duyên trong một lần du lịch đến Nhật Bản, anh Ẩn được thưởng thức một món bánh mì làm từ nguyên liệu này. Về nước tìm hiểu thì được biết việc sử dụng tinh bột than tre được xem là một xu hướng ẩm thực lành mạnh, thơm ngon và bổ dưỡng. Vì vậy anh quyết tâm sử dụng tinh bột than tre vào món vịt quay của mình. Bên cạnh đó, anh còn sáng tạo thêm nhiều loại vịt khác.

Dần dần, vịt quay do anh làm ra tạo được lòng tin của khách hàng và thu hút nhiều sự chú ý ở Sóc Trăng.Thế rồi sau một lần được xem trên Youtube, chị Ánh Tuyết - vốn là một dân kinh doanh ở Sài Gòn đã tìm đến tận gốc cửa hàng của anh Ẩn để “tầm sư” và hợp tác mang thương hiệu vịt quay đến với thực khách Sài Gòn.

Theo lời chị Tuyết: “Để học và làm món ăn này thì chị phải xuống Sóc Trăng học cả tháng trời.. Ban đầu, nhiều con vịt bị hỏng không đúng vị, mất rất nhiều thời gian để thử nghiệm liên tục mới có thể làm thành công.

Tất cả công đoạn, nguyên liệu đều được anh Ẩn kiểm duyệt theo đúng công thức gốc. Cuối tuần, anh sẽ lên kiểm tra việc vận hành quán. Ở đây, quán kinh doanh luôn đặt khách hàng lên đầu và bảo đảm làm sao để sạch sẽ, chỉn chu nhất có thể".

Chính vì thế mà vịt quay “Phúc Mãn Lầu” ở Sài Gòn vẫn giữ nguyên hương vị đặc trưng. “Phúc Mãn Lầu” là cái tên mà chủ thương hiệu - Anh Trương Ngọc Ẩn đặt theo tên con trai của mình với mong muốn con sẽ nối nghiệp và nhân rộng hương vị vịt quá đặc biệt này.

https://soha.vn/vit-quay-am-duong-doc-quyen-vi-than-tre-ra-mat-sau-2-thang-da-khuay-dao-sai-gon-20220607160714195.htm